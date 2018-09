Educa Borras entra als cotxes teledirigits amb l’adquisició de Ninco

El fabricant de joguines Educa Borras ampliarà el catàleg amb l’adquisició de Ninco, una companyia especialitzada en circuits de slot i vehicles de radiocontrol. Fruit de la compra, l’empresa catalana assolirà els 40 milions d’euros de facturació.

El salt d’Educa Borras és significatiu. Fins ara destacava en el segment dels jocs educatius i els puzles, a més dels jocs de taula i de construcció. La integració de Ninco li permetrà assumir el negoci dels circuits de slot, en què ja havia participat quan es va quedar la llicència per vendre a Espanya els productes Scalextric. Però l’adquisició de Ninco suposa també incorporar-se a un nínxol que està creixent entre els joves, el dels drons, a més d’altres productes més clàssics com els cotxes teledirigits. La companyia va anunciar ahir que la transacció li permet afermar-se com una de les principals firmes del sector a Espanya.

El 40% de la facturació de la companyia prové de les vendes en desenes de països fora d’Espanya. Segons consta al Registre Mercantil, Educa Borras penja de la societat matriu Team Toys, que l’exercici 2016 (l’últim disponible, amb tancament al març del 2017) va assolir una facturació de 33,8 milions d’euros i va guanyar 1,31 milions d’euros. Les vendes van créixer un 3,9%.

En l’informe de gestió d’aquell any, la companyia propietat de la família Maxenchs, amb un centenar de treballadors, explicava haver arribat a l’estabilitat del negoci després de la crisi. Afirmava que es devia a la política promocional i a les exportacions. Les vendes a l’estranger van suposar un 62%, un 13% fora de la Unió Europea.