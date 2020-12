Elena Massot seguirà un tercer any com a presidenta de FemCat

La presidenta de la fundació empresarial FemCat, Elena Massot, es mantindrà un tercer any en el càrrec, segons ha confirmat a l’ARA la directora de l’entitat, Teresa Navarro.

Els estatuts de la fundació estipulen que el president de FemCat té un mandat de tres anys, però fins ara totes les persones que havien ocupat el càrrec només s’hi havien mantingut durant dos anys i havien plegat abans de començar el tercer. Massot esgotarà el mandat a causa de la pandèmia.

Com que ha estat al càrrec dos anys, l’actual presidenta no ha tingut cap impediment legal per seguir un tercer any. És per això que no necessitava cap validació interna per mantenir-se un any més com a presidenta de l’organització empresarial, tot i que, si hagués volgut observar el costum dels seus predecessors, li hauria tocat cedir el relleu a algú altre.

L’existència d’aquesta convenció no escrita, subscrita per tots els presidents anteriors, d’ocupar el càrrec només dos anys ha fet que la mateixa Massot demanés al patronat de FemCat -el màxim òrgan executiu de l’entitat- que donés el vistiplau a la seva continuïtat, cosa que va fer-se efectiva sense cap problema.

La decisió de Massot d’esgotar els tres anys de mandat preceptius va arribar després que l’hi demanés la comissió delegada, que és l’òrgan gestor executiu de la patronal. L’argument dels membres de la comissió era que, a causa de la pandèmia, alguns dels projectes s’havien hagut d’aturar temporalment o s’havien endarrerit, per la qual cosa consideraven positiu allargar el mandat de Msassot fins al tercer any a fi d’acabar els projectes en marxa. Massot va accedir a la petició després de reflexionar-hi, amb la condició que el patronat avalés la seva continuïtat.

Membre fundadora

Massot, que des del 2014 és la consellera delegat de la immobiliària Vertix -empresa fundada pel seu pare-, va accedir a la presidència de FemCat el 2018 en substitució de Pau Relat, que ja feia dos anys que ocupava el lloc i que havia sigut nomenat president de Fira de Barcelona.

FemCat és una fundació creada el 2004 per empresaris sobiranistes -un d’ells la mateixa Massot- orientada a millorar l’emprenedoria, la innovació i la competitivitat, assegurar la cohesió social i projectar Catalunya al món.