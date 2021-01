Musk recomana Signal i es disparen les accions d'una empresa amb el mateix nom

El compte de Twitter del fundador de Tesla Elon Musk és un calaix de sastre on hi ha espai tant per a mems sobre Baby Yoda com per promocionar els llançaments dels coets de la seva companyia SpaceX. Els comentaris a les xarxes de qui es va situar la setmana passada com l'home més ric del món (per davant del creador d'Amazon, Jeff Bezos) tenen sovint un efecte inesperat en els 42 milions de seguidors que reben els missatges espontanis del magnat sud-africà. Per exemple, com quan l'any passat va tuitejar que les accions de la seva pròpia companyia eren massa cares i, en poques hores, el seu preu es va començar a enfonsar.

Aquest cop la verborrea digital de Musk ha provocat que una empresa més aviat petita i que es dedica als serveis mèdics hagi disparat de manera estratosfèrica el seu valor a la borsa. Per què? El fundador de Tesla havia escrit només dues paraules a Twitter: "Use Signal" ("Feu servir Signal", en català). Es referia a l'aplicació de missatgeria instantània que permet encriptar la informació que s'hi envia, que s'ha convertit –juntament amb Telegram– en l'alternativa per als que dubten de la privacitat i la seguretat que ofereix WhatsApp.

Els seguidors de Musk, però, no devien saber que el servei no cotitza als mercats i van acabar comprant accions de Signal Advance, una altra empresa americana que no té res a veure amb la missatgeria mòbil. Així doncs, la proclama de l'excèntric empresari va aconseguir que els títols d'aquesta companyia hagin passat de valdre 60 cèntims a més de 7 dòlars en un parell de dies.

La situació també va obligar l'aplicació de missatgeria a aclarir al seu compte de Twitter que es tractava d'una altra empresa. "És comprensible que la gent vulgui invertir en els rècords de creixement de Signal, però no som nosaltres. Som una corporació sense ànim de lucre i la nostra única inversió és en la nostra privacitat", va destacar la plataforma. Per la seva banda, Musk no ha tornat a piular sobre el tema, malgrat la curiosa reacció que va desfermar a la borsa. El fundador de Tesla va recomanar Signal just després que es coneguessin els nous canvis de condicions de WhatsApp i les seves implicacions per a la privacitat dels usuaris.

Altres confusions a Wall Street

Tot i així, aquest tipus de confusions no són alienes a Wall Street. La sortida a borsa de la plataforma de videotrucades Zoom el 2019 també va provocar que una empresa xinesa amb el mateix nom incrementés els seus guanys un 80% el mateix dia per aquesta simple coincidència. De la mateixa manera, la companyia Tweeter Home Entertainment Group va beneficiar-se del seu nom, ja que alguns inversors despistats van comprar-ne accions abans que Twitter sortís a borsa i van disparar el seu valor prop d'un 1.000%.

Musk ha començat el 2021 com l'home més ric del món, després que un repunt en el valor de Tesla augmentés la seva fortuna fins a uns 1 88.500 milions de dòlars (uns 153.550 milions d'euros), de manera que superava la de Jezz Bezos, fundador d'Amazon. La seva empresa és l'automobilística que més va créixer a la borsa durant el 2020, un any més aviat complicat per al sector de l'automoció per la davallada de les vendes provocada per la pandèmia.