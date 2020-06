Empresa calcula una caiguda del turisme d'entre el 40% i el 50%

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha estimat que hi haurà una caiguda del turisme d'entre el 40% i el 50% aquesta temporada. En una entrevista al programa Via lliure de RAC1, Chacón ha explicat que, segons les dades de la conselleria, els efectes de la crisi sanitària es notaran sobretot en el nombre de visites de turistes estrangers, que solen ser el gruix principal del negoci turístic (84%), l'arribada dels quals es reduirà dràsticament. Chacón ha reconegut, en concret, que podria baixar per sota dels 10 milions, quan en un estiu normal en venen uns 20 milions.

"El turisme representa el 12% del PIB de Catalunya. No el menystinguem, perquè són uns recursos que no obtenim per cap altra via", ha recordat Chacón.

En aquest sentit, segons les previsions d'Empresa, els turistes estrangers que triïn Catalunya com a destinació turística seran sobretot de països pròxims, com ara França, Alemanya, el Benelux o el Regne Unit. La consellera confirma que difícilment arribaran visitants provinents dels Estats Units o de països asiàtics, un grup de turistes que sol gastar el triple que els visitants d'origen europeu. Chacón també ha destacat que aquest tipus de turisme moltes vegades fuig de la combinació de sol i platja i que, per tant, ajuden a fer créixer altres sectors, com el cultural o el gastronòmic, que es troben entre els seus principals interessos.

Pel que fa al turisme intern, Chacón ha explicat que, segons les dades que tenen, un 40% dels catalans tenen intenció de fer vacances aquest estiu, però recorda que la seva aportació al conjunt dels ingressos turístics de Catalunya és molt petita, només un 8%.

Chacón també ha estimat que, com a resultat de la crisi, un 30% dels comerços no tornaran a obrir i ha animat els comerciants a fer una reconversió dels seus negocis tenint en compte les lliçons apreses durant el confinament. En aquest sentit, ha assegurat que haurien d'"integrar les tecnologies perquè hi ha una nova generació que funciona diferent".

La consellera d'Empresa ha explicat que Catalunya necessitaria uns 7.500 milions d'euros en ajudes per al sector turístic i uns 4.000 milions d'euros per al comerç.