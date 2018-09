Empresaris catalans demanen a Sánchez que retorni a Competència el control sobre la tarifa elèctrica

Un grup d'organitzacions empresarials catalanes han demanat per escrit al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que permeti que la competència sobre les tarifes elèctriques, que actualment està en mans de l'executiu espanyol, torni de nou a mans de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC).

Les entitats que signen aquesta missiva adreçada a Pedro Sánchez són AEPCRO (Associació d’Empreses i Propietaris de Can Roqueta), Cecot, CEDAC (Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya), Centre Metal·lúrgic, Confederació Catalana de la Fusta, Federació Empresarial del Metall, Gremi de Tallers de Reparació i Venda d’Automòbils i Recanvis de Sabadell i Província de Barcelona, l’Institut Industrial Tèxtil, RETAILca (unió d’empreses de comerç a Catalunya) i la Unió Empresarial Metal·lúrgica.

A més, els signants de la carta recorden que aquesta assumpció de les competències sobre les tarifes elèctriques per part del govern espanyol està sent investigada pel Tribunal Suprem després d'una denúncia presentada per la mateixa CNMC, i que Brussel·les també ha obert un procediment d'infracció contra Espanya després d'una denúncia presentada per aquestes organitzacions empresarials catalanes.

La Comissió Europea considera que es pot estar produint una infracció perquè la Unió Europea estableix que les tarifes elèctriques en cada estat membre no han d'estar en mans del govern sinó de les autoritats supervisores independents, és a dir, de la CNMC en el cas espanyol.

Al juny, les organitzacions empresarials signants de la carta van demanar a la direcció general de la Competència de la Comissió Europea que inclogués en l’expedient d’investigació el fet que als pressupostos de l’Estat per al 2018 hi ha prevista una partida que les entitats sospiten que està destinada a compensar la reducció d’ingressos que suposarà la mesura de reduir el cost del peatge 6.1.b. A criteri dels demandants, aquest fet evidencia clarament ajudes d’estat.

Les entitats consideren que des de fa anys hi ha una discriminació territorial quant als costos d'electricitat que les empreses espanyoles han de suportar en la seva activitat industrial, a causa fonamentalment de l'estructura tarifària dels peatges d'accés a la xarxa elèctrica.

Aquesta discriminació es produeix sobretot per la reforma de l'estructura tarifària de peatges d'accés a les xarxes elèctriques, amb la supressió de la tarifa 6.1B per englobar les tensions de 30 a 36 kV a la tarifa 6.2 prevista en l'acord entre el Partit Popular (PP) i el Partit Nacionalista Basc (PNB) per a l'aprovació dels pressupostos de l'Estat del 2017.

Aquesta reforma fa que les empreses que tenen un subministrament d'entre 30 i 36 kV paguin menys que les que estan per sota dels 30 kV, la qual cosa afavoreix sobretot les indústries del País Basc, ja que la tensió depèn bàsicament de raons històriques de les xarxes. D'aquesta manera, les empreses amb un subministrament de menys de 30 kV no poden optar a un subministrament d'entre 20 i 36 kV que abaratiria la seva factura.

Això, segons Cecot i les altres organitzacions empresarials, podria considerar-se una ajuda d'estat que afavoreix les empreses que poden tenir la tarifa més barata, i que són bàsicament del País Basc i Navarra. En canvi, de les 4.450 empreses que no poden beneficiar-se de la tarifa 6.2 més barata, n'hi ha 3.277 que estan situades a Catalunya, i la resta estan ubicades a l'Aragó i Extremadura.