Enaire signa la pau amb els controladors i sumarà 96 efectius al Prat fins al 2023

Enaire i la Unió Sindical de Controladors Aeris (USCA), que representa el 93% dels efectius de l'empresa pública, han pactat aquest dilluns la incorporació de 450 controladors fins al 2025, fet que suposarà un increment del 21% de la plantilla per sobre de la taxa de reposició. Així doncs, Enaire incorporarà 96 controladors a Barcelona fins al 2023, un dels últims serrells de la negociació per tancar un preacord entre totes dues parts, que es podria produir aquest dimarts mateix.

L'empresa i els treballadors també han arribat a una entesa perquè a partir d'aquest any es comenci a negociar de manera immediata un nou conveni abans que expiri l'actual a finals del 2019. L'acord, un cop autoritzat per Foment i Hisenda, s'incorporarà al tercer conveni col·lectiu i no suposarà un augment de la massa salarial perquè els nous efectius tindran un salari inferior als actuals.

Tot i així, les negociacions continuaran aquest dimarts per redactar i tancar els "últims serrells" del document que els controladors han batejat com a 'Preacord nacional de bases' i que se sotmetrà a la ratificació de l'assemblea d'USCA. Aquest acord arriba després de tres reunions entre el gestor de la navegació aèria i la plantilla i una trobada amb el secretari d'estat d'infraestructures.

L'increment de la plantilla del centre de control aeri de Gavà era un dels principals esculls de la negociació, malgrat que encara cal perfilar com afectarà aquest augment de plantilla. Els controladors de Barcelona fa temps que denuncien l'envelliment de la plantilla i reclamen que calen efectius per poder garantir els descansos dels controladors.

Negociació amb la plantilla de Gavà

Pedro Gragera, president d'USCA, ha apuntat que cal arribar a un acord per a Barcelona i aconseguir la "pau social" que allunyi de manera definitiva la possibilitat d'una vaga. "Aquest acord implicaria pacificar els companys de Barcelona per fer-los veure que l'entrada de persones repercutirà de manera directa en la seva jornada de treball i en els torns que, des del nostre punt de vista, són gairebé impossibles de dur ha terme", ha afegit.

Catalunya també serà la comunitat autònoma on Enaire reforçarà més la plantilla aquest estiu: hi haurà 58 controladors més que l'any passat en valors nets, ja que els efectius passaran de 392 l'1 d'agost del 2017 a 450 l'1 d'agost del 2018.