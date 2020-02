L'"error" dels comptes de Borrell tampoc genera consens

Els ànims s'han caldejat una mica aquest matí al Cercle d'Economia durant un debat sobre el model de finançament autonòmic. Hi participaven Teresa Garcia-Milà, catalana i directora de la Barcelona GSE, i Emilio Ontiveros, castellà i president d'AFI. Els punts d'acord: el sistema actual és deliberadament opac ("inaccessible per a qualsevol analista", segons Ontiveros) i cal que Euskadi i Navarra contribueixin més al finançament autonòmic, sense necessitat de desmantellar el sistema foral.

A partir d'aquí, els matisos. Garcia-Milà creu que el sistema actual és imprevisible, inestable i no solidari. A més, "les comunitats tenen molta despesa però pocs ingressos, i els ciutadans no saben a qui han de demanar comptes pel que paguen", ha explicat. Ella defensa un model on les comunitats tinguin dret (no cal que ho facin obligatòriament) a ser copartícips dels grans impostos, de manera que també se'ls sentin seus. Ontiveros, per la seva banda, s'ha mostrat clarament partidari que hi hagi lideratge estatal (és a dir, que no es cedeixin transferències d'hisenda a les comunitats) perquè això és "molt útil" per assegurar la igualtat, però opina que la coordinació ha de funcionar millor. A primera fila escoltava José Montilla, coautor de l'actual model de finançament, nascut el 2009.

Poc després les coses s'han començat a animar. Un membre del públic s'ha exclamat pel fet que s'estigués fent un debat sobre finançament autonòmic com si al Parlament de Catalunya no hi hagués majoria absoluta independentista. Un altre membre, en aquest cas l'exconseller Germà Gordó, també ha dit que creia que la proposta de Garcia-Milà –que és la mateixa que va defensar el Cercle el 2018– arriba tard. L'economista ha sortit al pas defensant que la seva és una proposta per "desencallar el model actual". Encara que un dia siguem independents, alguna cosa devem haver de fer mentrestant, ha vingut a dir.

Altres persones han demanat desenterrar el projecte de pacte fiscal, és a dir, un concert a la basca però amb aportacions reals a la solidaritat amb les altres comunitats, a la qual cosa Garcia-Milà ha respost: "El pacte fiscal pot donar un resultat idèntic [al que ella proposa]. La diferència és que la recaptació la faria la Generalitat, però si hi hagués lleialtat institucional no hi hauria diferència". Un últim participant del públic, soci d'un dels primers bufets de Barcelona, ha dit que ell s'havia llegit el llibre de Josep Borrell ( Las cuentas y los cuentos de la independencia) i que no es creia les xifres de dèficit fiscal. Un cop més, Garcia-Milà ha hagut de respondre: "No estic gens d'acord amb els càlculs de Borrell i estic segura que la majoria dels acadèmics ens posaríem d'acord que són erronis". Al pròxim debat, que portin Borrell i Garcia-Milà.

Ontiveros, mentrestant, ha negat que a Espanya hi hagi un efecte capitalitat que beneficiï les finances de Madrid. "Cada cop ho tinc menys clar –ha dit davant l'estupefacció de més d'un–. La clau perquè un país funcioni són les empreses, i a Madrid s'hi instal·len empreses de bona qualitat que no saben ni on són els ministeris". En aquell moment hi ha hagut una exclamació ofegada provinent del públic: "Madrid és un paradís fiscal!" S'ha sentit amb prou nitidesa.