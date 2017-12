Endesa trasllada a Madrid la seu de la seva societat de distribució elèctrica

Endesa ha traslladat la seu de la seva societat de distribució elèctrica de Barcelona a Madrid, tal com consta al 'Butlletí Oficial del Registre Mercantil'. Segons explica la companyia a Europa Press, però, el tràmit es va iniciar el 20 de desembre, just el dia abans de les eleccions catalanes.



Endesa Distribució Elèctrica es va constituir fa 17 anys i tenia el domicili social a l'avinguda Vilanova de Barcelona. A partir d'ara es trasllada al carrer Ribera del Loira de Madrid, on Endesa ja té la seu.

Com ja va explicar l'ARA, a principis de desembre només un 12% de les empreses que ho havien sol·licitat havien completat el tràmit per canviar la seu social. De les més de 3.000 que havien iniciat el tràmit, només 332 l'havien acabat.

Tot i això, amb les últimes dades del Col·legi de Registradors Mercantils d'Espanya, fins a aquest 27 de desembre la xifra d'empreses que han sol·licitat el trasllat de seu social fora de Catalunya arriba a 3.172. El dia de les eleccions van ser 19 les companyies que van sol·licitar-ho, una de les xifres més baixes registrades des de la celebració del referèndum, però el dia després van ser 21 les que ho van sol·licitar.