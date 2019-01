Enric Crous deixa Cacaolat per dedicar-se exclusivament a la seva candidatura a presidir la Cambra de Comerç

El conseller delegat de Cacaolat, Enric Crous, ha anunciat avui que deixarà l'empresa i el grup Damm –matriu de Cacaolat juntament amb Cobega– a partir del 31 de gener per dedicar-se plenament a fer campanya per la presidència de la Cambra de Comerç de Barcelona, segons ha informat a través del compte de Twitter de la seva candidatura.

El directiu va anunciar el passat 28 de novembre la seva intenció de concórrer a les eleccions de la Cambra barcelonina per substituir Miquel Valls, que acaba el seu mandat.

Crous, que abans d'entrar a Damm havia dirigit Mercabarna i la Fira de Barcelona, va ser director general de Damm entre el 1990 i el 2016, quan va fer el salt a Cacaolat, participada en un 50% per Damm i en un altre 50% per Cobega.

En un tuit del compte de la seva candidatura, Crous ha oficialitzat que es dedicarà plenament a les eleccions:

Avui és un dilluns diferent. És la meva primera setmana amb dedicació plena a la

Cambra de Barcelona. Molt Il·lusionat. Entre d’altres ens trobarem amb @BarcelonaOberta, la @_FEGP i la @UEICERCLEM. #DelsNostres — Enric Crous (@crous2019cambra) 21 de enero de 2019

Crous va explicar en una entrevista a l'ARA que prioritzarà l'entrada de gent jove a la direcció de la Cambra, així com mesures d'ajuda a pimes, com per exemple serveis d'arbitratge i missions comercials, entre d'altres.