La GSMA prepara un Mobile World Congress 2021 "sense contacte"

La primera reunió del patronat de la Mobile World Capital després de la cancel·lació del Mobile World Congress 2020 ha començat amb totes les parts contentes de celebrar que el congrés es queda a Barcelona almenys un any més. Així ho han explicat abans que comencés la trobada, que servia a més per oficialitzar l'entrada a aquest patronat de Nadia Calviño, vicepresidenta tercera del govern central i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital. És la primera vegada que un ministre estatal entra al patronat. La GSMA ha avançat que l'esdeveniment de l'any vinent s'està preparant per ser sense contacte.

"La relació del MWC amb Barcelona és una història d'èxit i cal defensar aquesta relació d'èxit pel que suposa per la nostra ciutat, pel nostre teixit econòmic i productiu i pel que suposa com a màxim exponent d'un sector clau per al futur", ha afirmat Ada Colau, alcaldessa de Barcelona. "Avui confirmem la notícia que tindem MWC fins el 2024 i evidentment com a alcaldessa espero que molts anys més", ha afegit.

En la mateixa línia s'han pronunciat Jordi Puigneró, en representació de la Generalitat; Pau Relat, president de Fira de Barcelona; i Mats Granryd, director general de GSMA, empresa organitzadora de l'esdeveniment. Aquest últim ha especificat que la idea és organitzar un congrés touchless, és a dir, amb el mínim contacte possible en totes les seves parts: tant en l'acreditació com en la gestió dels espais.

Al seu torn, Nadia Calviño ha asegurat que el compromís del govern d'Espanya amb el Mobile World Congress és també ferm i que és un exemple de l'èxit de la col·laboració entre agents públics. A més ha coincidit amb Colau en què les ciutats son els agents clau per tal que la recuperació econòmica sigui "ràpida, robusta i, en el futur, més inclusiva i sostenible". L'alcaldessa, després de felicitar-la per les polítiques socials aprovades per fer front a la crisi ("resposta molt diferent a la que es va donar a la crisi financera del 2008", ha llançat), li havia demanat que no s'oblidés de les ciutats. "Barcelona està plenament preparada per desenvolupar el seu potencial i per ajudar a la recuperació econòmica de tot el país", ha afirmat Colau.