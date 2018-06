El grup belga Equilis s'estrena a Catalunya amb un centre comercial de 120 milions

El grup belga de capital familiar Equilis inaugurarà a la tardor la seva primera inversió a Catalunya, un nou centre comercial a Esplugues de Llobregat que li ha costat 120 milions d’euros. Serà el primer dels tres projectes que té en cartera, segons ha explicat aquest dimecres el seu conseller delegat a Espanya, Víctor Gómez, que ha dit que el grup estudia promoure dos centres més al Principat, amb una inversió conjunta de 200 milions d’euros. A la resta d’Espanya planeja construir-hi quatre complexos comercials més.

Equilis treballa des del 2014 en el seu projecte d’Esplugues de Llobregat, un centre aixecat en diversos nivells sobre una parcel·la de 20.000 metres quadrats i que tindrà 110 botigues i 1.250 places d’aparcament. El nou centre obrirà –“Creiem”, ha dit Gómez– finalment les portes entre l'octubre i el novembre. El seu objectiu és atreure més de vuit milions de visitants cada any.

El Finestrelles Shopping Centre, com es diu el complex, és al mig d’una de les zones de desenvolupament urbà –Porta Barcelona– que es van quedar congelades amb la crisi i que ara tornen a revifar. Emesa, la societat d’inversió de la família Cuatrecasas, va pagar l’any passat 15 milions d’euros per 37.000 metres quadrats a la zona per fer oficines.

Gómez explica que més del 90% de la superfície disponible al centre comercial ja està assignat. Un hipermercat Alcampo jugarà de tractor del complex, on també hi haurà les principals marques d’Inditex, la cadena sueca H&M, un centre de Decathlon i un de Mediamarkt. També hi està prevista la construcció d’una residència d’estudiants. Però l’oferta comercial s’ha quedat truncada per la incapacitat dels promotors de trobar un operador disposat a explotar una sala multicinemes. Gómez ha dit, no obstant, que aquest projecte està aparcat de moment però no oblidat.

Nous projectes

El conseller delegat d’Equilis a Espanya ha afirmat que el grup belga vol fer dos centres comercials més a Catalunya, un d’unes dimensions similars al de Finestrelles (40.000 metres quadrats) i un altre de més petit (d’un màxim de 28.000 metres quadrats), pensat per encabir-hi un supermercat i grans botigues especialitzades annexes.