Ercros presenta un ERO per a 132 empleats de Flix, Vila-seca i Cardona

Ercros ha presentat aquest dilluns l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà un total de 132 treballadors de les plantes de Cardona -34 empleats-, el Complex de Vila-seca -48-, i Flix -50-, segons ha informat aquest dilluns la companyia.

L'ERO està provocat per la normativa europea, que fixa l'11 de desembre d'aquest any com a data límit perquè es deixi de fabricar clor amb la utilització de cel·les de mercuri i es faci amb un altre tipus de procediment, amb membranes.

De les tres plantes, Ercros preveu el tancament total de la fàbrica de Cardona, d'on surt la sal que és la matèria primera per fabricar clor, i el cessament d'una part important de l'activitat de Flix, fet que obligarà els treballadors a haver de desplaçar-se fins a alguna altra fàbrica del grup si volen conservar la feina.

De fet, Ercros ha assegurat que està en condicions d'oferir la recol·locació de tots els treballadors afectats per l'ERO, ja que ha rebut 145 sol·licituds de jubilació parcial.

Sense acomiadaments

Jesús Ribera, membre del comitè d'empresa, ha confirmat a l'ACN la constitució de la taula negociadora, que es mantindrà oberta els pròxims 30 dies. En la reunió d'aquest dilluns la direcció ha informat que l'expedient d'ocupació d'extinció es farà sense cap acomiadament perquè el nombre de persones que s'han acollit a la proposta de jubilació parcial voluntària, 145 treballadors, és molt superior al nombre d'acomiadaments de l'expedient, que afecta 132 persones.

La direcció d'Ercros ha explicat als representants sindicals que després de les 145 peticions de jubilació anticipada i voluntària la companyia està en disposició de no acomiadar ningú de la plantilla i solucionar l'ERO amb un pla de recol·locacions del personal afectat en altres centres de producció del grup químic.

Ribera ha explicat que la nova reunió de la mesa negociadora es celebrarà dilluns amb l'objectiu d'arribar a un acord sobre la distribució i les condicions d'aquestes recol·locacions.

El tancament de la fàbrica de Cardona suposa la pèrdua de 34 llocs de treball, però també el fet que es deixarà sense acabar de restaurar una part del dipòsit de runam salí que, segons han assegurat des de l'Ajuntament i des del comitè d'empresa, es calcula que és d'entre 4 i 4,5 milions de tones.

Els treballadors d'aquesta planta del Bages ja fa un any i mig que es mobilitzen en contra del tancament de la fàbrica i per exigir que Ercros faci front als deutes ambientals. Des del comitè de treballadors de Cardona han valorat molt negativament l'ERO perquè, segons han assegurat, la planta més pròxima és a Cerdanyola, on només hi ha sis places lliures, i els centres on hi ha més jubilacions són fora de Catalunya.

Refinançament

D'altra banda Ercros ha assolit un acord amb un 'pool' d'entitats financeres per renovar, a venciment, la línia de finançament de circulant de què disposava, per import de 102,15 milions d'euros.

Aquesta línia de finançament s'instrumentava mitjançant un contracte de 'factoring' -descompte de factures- sindicat que anticipa comptes a cobrar de clients, segons ha informat aquest dilluns la companyia química a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

La durada de l'actual línia de 'factoring' és de tres anys, més uns altres dos de renovables anualment.

Les entitats signants del nou contracte són BBVA, Banco Popular, Banco Santander, Crédit Agricole, Banc Sabadell i CaixaBank.