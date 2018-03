Ercros inverteix 3,7 milions en una nova ampliació de la planta de clor de Vila-seca

La companyia química Ercros ampliarà de nou la capacitat de producció de clor a la fàbrica de Vila-seca 1, amb la qual cosa es convertirà en el primer fabricant espanyol d'aquest producte químic per capacitat, segons ha informat aquest dilluns l'empresa que presideix Antoni Zabalza.

Per ampliar la capacitat de producció es farà una inversió de 3,7 milions d'euros, que se sumen als 20 milions que ja s'han destinat a aquesta planta de producció de clor de Vila-seca, i eleva fins els 67,4 milions la quantitat total del Pla Act d'inversions de la companyia fins al 2020.

Un pla d'inversions que es va iniciar, entre altres aspectes, per fer front a la prohibició per part de la Unió Europea de produir clor amb cel·les de mercuri a partir del desembre passat.

Per la nova normativa de Brussel·les, Ercros va tancar la producció de clor a Flix, i va decidir potenciar la producció d'aquest element a les plantes de Vila-seca 1 i a la planta de Sabiñánigo (Osca). El tancament de Flix va comportar un expedient de regulació d'ocupació (ERO) per a 105, de les quals a 68 ja se'ls hi ha rescindit el contracte i altres 30 han acceptar l'oferta de trasllat a un altre centre de la companyia.

La nova ampliació de Vila-seca 1 augmenta la capacitat de producció de clor i sosa càustica de la planta en 26.000 tones l'any, amb la qual cosa s'arribarà a una capacitat de 146.000 tones l'any. De la seva banda, la planta de Sabiñánigo, després de l'ampliació que es va fer, és de 45.000 tones l'any, amb la qual cosa la capacitat total d'Ercros s'elevarà a 191.000 tones l'any, que és el 59% de tota la capacitat de la indústria espanyola.

La companyia ha decidir fer la nova ampliació de Vilaseca 1 -en la primera ampliació es va passar de 55.000 tones l'any a 120.000h pel bon moment del mercat de la sosa càustica i del PVC, el principal derivat del clor.

Aquestes plantes d'Ercros utilitzen la tecnologia de membrana, que es considera la millor disponible per a la producció de clor i no està afectada per la normativa europea que prohibeix utilitzar mercuri en la producció.

Ercros va tancar 2017 amb un benefici net de 44,5 milions d'euros, el tercer millor de la seva història, però un 1,5% menys que l'exercici anterior, després d'incorporar els costos de reestructuració de la divisió de clor, que va ser de 21,73 milions d'euros. Els ingressos van millorar un 12%, fins els 694 milions d'euros.