Ericsson compra Genaker, empresa catalana de 'walkie-talkies' de nova generació

La companyia tecnològica sueca Ericsson ha arribat a un acord per comprar el 100% de les accions de Genaker, el proveïdor català de solucions per a comunicacions crítiques (les versions més avançades a nivell tecnològic dels walkie-talkies) en organitzacions com la policia, els bombers o els serveis d'emergència. Amb aquesta operació, la multinacional vol reforçar la seva oferta en aquest camp en un moment en què aquest sector "viu un canvi tecnològic significatiu".

En un comunicat, Ericcson –que no ha revelat l'import de l'operació– ha detallat que tradicionalment les comunicacions vinculades a la seguretat pública es feien a través de xarxes privades de ràdio mòbil terrestre, però que han anat evolucionant i ara Genaker és una de les empreses líders en aquest camp. "Amb l'augment de la demanda i la necessitat d'intercanviar un altre tipus de dades, com imatges i vídeos, s'ha fet necessari substituir les xarxes heretades, i les xarxes mòbils són les que han demostrat complir tots els requisits", apunta Ericsson.

Genaker es va fundar a Barcelona el 2004 i compta amb una plantilla d'unes 30 persones, que passaran a formar part de la multinacional sueca després de l'adquisició, una fórmula molt habitual en el sector tecnològic. Segons els últims comptes presentats al Registre Mercantil, l'empresa va facturar 1,4 milions d'euros el 2018. El cofundador i director general, Miquel Teixidor, ha assenyalat que és "un honor" que les seves solucions passin a formar part de l'oferta de productes d'Ericsson i ha ressaltat que junts aprofitaran "el millor de les dues companyies" .

Més impuls al mercat espanyol

Per part de la companyia sueca, l'operació suposa "sumar una pedra angular en l'objectiu d'Ericsson d'enfortir les capacitats dels proveïdors de serveis per als usuaris de comunicacions crítiques". La responsable de l'àrea global de Solucions de Serveis de Comunicació d'Ericsson, Monica Zethzon, ha destacat que totes dues empreses ja col·laboraven des de feia molts anys i que ara estan fent aquest pas per enfortir encara més la seva oferta. A més, el conseller delegat i president d'Ericsson Espanya, José Antonio López, ha indicat que l'adquisició de Genaker representa un "impuls" per a la seva activitat a l'Estat.