Escapada Rural reprèn el seu salt a l’estranger a Portugal

El portal d’allotjaments rurals Escapada Rural posa en marxa la seva internacionalització. La companyia ha triat Portugal com el primer país estranger on començarà a implantar el seu model de negoci. Fins ara l’empresa comptava amb una versió de la web a Portugal, França, Alemanya i Itàlia, però sense generar-hi ingressos. A partir d’aquest any, l’empresa espera captar fins a 2.500 cases rurals portugueses en els pròxims tres anys i aconseguir que el 30% pagui per les seves subscripcions.

Actualment Escapada Rural compta amb més de 16.000 allotjaments rurals d’Espanya -“pràcticament el 97% de l’oferta”, segons el seu cofundador Gus Bertolo- registrats a la plataforma. L’empresa va néixer a Barcelona fa 11 anys i es dedica a connectar l’oferta d’allotjament rural amb llicència de l’Estat amb els seus usuaris. Del total de cases registrades, un 52% paga una quota anual per accedir a serveis com ara un calendari per gestionar les reserves o anuncis amb més visibilitat. “Encara ara és un sector no tan professionalitzat i en el qual funciona molt el contacte directe”, explica Bertolo, que va fundar Escapada Rural amb el seu soci Fabio Núñez després de treballar plegats al portal de feina Infojobs.

Escapada Rural va facturar 2,8 milions d’euros durant l’any passat i es manté amb un resultat brut d’explotació (ebitda) positiu. L’empresa compta amb una plantilla de 45 persones i acaba de crear un equip específic de sis empleats per al mercat portuguès. El 2008 la plataforma va ser el projecte guanyador de l’acceleradora de negocis digitals SeedRocket i va aconseguir una injecció de 200.000 euros d’algunes firmes de capital risc i business angels. No obstant, el 2012 els dos socis fundadors van recomprar l’empresa i ara en són els únics accionistes.

El negoci de les activitats

A banda de reprendre la internacionalització, Escapada Rural també vol explotar altres segments de negoci en els propers anys. Per exemple, incorporarà altres opcions d’oci com ara restaurants, guies amb informació sobre el territori o activitats d’aventura. A més, la companyia també està treballant per habilitar l’opció de reserva online, ja que fins ara només posava en contacte totes dues parts sense gestionar els pagaments.