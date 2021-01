Escassetat de butà per culpa del fred i el preu de la llum

A l’inici de la pandèmia del covid-19, amb el confinament més estricte, va esclatar una febre per acaparar paper higiènic. Els rotllos d’aquest producte desapareixien dels prestatges dels supermercats. Ara, el fred i l’encariment del preu de la llum han provocat un fenomen similar amb les bombones de gas butà, fins al punt que alguns clients de Barcelona han trobat dificultats d’abastament. Els usuaris han recorregut benzineres a la cerca de bombones de gas i en algunes s’ha trobat el cartell de “no tenim butà”.

Fonts de Repsol, la principal empresa productora i comercialitzadora de gas liquat del petroli (GLP) a Espanya, reconeixen que s’ha disparat la demanda, un 40% els primers vuit dies de l’any sobretot a Catalunya, el País Valencià i les Balears, cosa que provoca que les existències en benzineres i magatzems s’esgotin en poc temps. Tot i així, deixen clar que “no hi ha cap risc de desabastament, i hi ha estocs més que suficients”.

El Pau, veí de Barcelona, ha sigut un dels que ha tingut dificultats durant la setmana de la borrasca Filomena per trobar una bombona. Treballa al matí i, per tant, no pot esperar a casa a que passi el repartidor. Per això acostuma anar a buscar gas a la benzinera. “A la tarda ja no n’hi havia. Ara sembla que ja està solucionat”, explica a l’ARA. El seu cas no és únic. Hi ha més usuaris que han expressat el seu malestar per les dificultats per comprar butà les últimes setmanes, tant en benzineres i magatzems com a través dels distribuïdors que recorren els carrers habitualment.

Clipagás, la principal distribuïdora a Barcelona, reconeix que hi ha hagut un augment important de la demanda els primers dies de gener, quan van passar de repartir unes 3.500 bombones diàries a unes 6.000. Això, expliquen responsables de la companyia, ha pogut provocar que es tardi més a servir als clients.

Aquest augment sobtat de les vendes s’atribueix al fred, l’augment del preu de la llum i el consum més elevat a causa de les mesures per contenir la pandèmia, que fan que la gent estigui més estona a casa, expliquen fonts del sector. Les baixes temperatures han provocat més consum i hi ha un acaparament per part dels clients, que volen tenir reserva de bombones a casa. A aquest fet s’hi suma la por de trobar-se un augment important en el pròxim rebut de la llum per l’ús de radiadors elèctrics. Això ha portat els consumidors a optar per les estufes de butà, ja que aquest combustible és el més barat. “Hi ha un efecte psicològic”, expliquen fonts de Repsol.

La companyia ha indicat que ha pogut distribuir el producte amb normalitat, excepte en alguna situació molt puntual provocada pel temporal Filomena, i afirma que les 13 plantes que hi ha a l’Estat treballen a ple rendiment. A més, la manca de butà ha coincidit amb l’època de l’any en què n’hi ha més consum. Tradicionalment, les vendes més elevades es concentren entre els mesos de gener i març.

La pandèmia dispara les vendes

El consum de gas butà a Espanya havia anat minvant els últims anys. Del 2009 al 2018 va baixar un 20%. Però des que es va declarar la pandèmia hi ha hagut un canvi en el comportament dels usuaris. Segons Repsol, el 2020 les vendes de butà van augmentar un 9%. La principal distribuïdora a Barcelona, Clipagás, assegura que el desembre passat les vendes van augmentar un 50% a Barcelona respecte a l’any anterior, i en el conjunt de Catalunya, l’increment va ser del 34%.

L’augment del consum de butà està impulsat sobretot per l’usuari particular, ja que el sector s’ha quedat sense el volum de vendes importants que li arriba a través de l’hostaleria per les restriccions lligades a la pandèmia. Fonts del sector xifren la caiguda de la demanda de bars, restaurants i hotels en un 80%.

Les dades de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) indiquen que Catalunya és la tercera comunitat on es consumeix més gas envasat. Concretament, 75.253 tones el 2019, només al darrere d’Andalusia (244.913 tones ) i Galícia (76.395 tones).

Augment de preu

La fal·lera dels últims dies per acaparar gas butà coincideix amb un augment de gairebé el 5% del preu d’aquest combustible a partir d’aquest dimarts. Les bombones més habituals, de 12,5 quilos de pes, tenen el preu regulat, a diferència de les més petites i més grans, que el tenen lliure. El govern espanyol revisa cada dos mesos el preu d’aquest gas, que no pot pujar o baixar més del 5% en cada revisió.

Així doncs, a partir d’ara i durant els propers dos mesos el preu de la bombona serà de 13,31 euros, un 4,89% més del que costava aquest dilluns. És la segona pujada consecutiva, ja que el novembre passat també es va encarir quasi un 4,9%. Aquest augment obeeix a la pujada de la cotització internacional de la matèria primera (+16,85%), així com dels nòlits (+36,17%), segons van indicar a Europa Pressfonts del ministeri per a la Transició Ecològica.

Fa un any, el preu de la bombona era de 13,37 euros, un preu que es va mantenir entre el gener i el juliol del 2020, perquè el govern espanyol va suspendre les revisions bimensuals del preu dins del paquet de mesures econòmiques per fer front a la pandèmia. El 21 de juliol es va fixar el nou preu, de 12,71 euros, i al setembre va tornar a baixar als 12,09. No obstant, al novembre va canviar la tendència per pujar fins a 12,69 euros i ara ja en costa 13,31.

Malgrat l’increment de preu, la bombona encara costa menys que abans de l’inici de l’estat d’alarma el març del 2020.