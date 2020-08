Escrivá reconeix la lentitud de l'ingrés mínim vital i la falta de plantilla a la Seguretat Social

Les alarmes saltaven entre les organitzacions socials quan des de l'Associació Víctimes de l'Atur s'alertava que del total de peticions presentades per rebre l'ingrés mínim vital (IMV) –750.000, segons les últimes xifres publicades aquest dijous per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)–, el govern espanyol només n'havia aprovat 3.966 fins al 7 d'agost. Una dada que avui el ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha elevat a poc més d'unes 5.800. "S'estan afinant els processos, però això ja ho sabíem", ha assegurat referint-se a la lentitud de les aprovacions el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, en una visita a València. Segons l'INSS, entre el 10 i el 17 d'agost s'han examinat 8.062 expedients, dels quals 4.875 s'han resolt, cosa que significa un 10% més que la setmana anterior.

"Són processos amb molta documentació" i "complexos", ha dit Escrivá, que ha deixat per a finals de setembre "l'avaluació de l'IMV", després d'aquests "tres mesos complicats". Tenint en compte les xifres no hi ha dubte que les sol·licituds estan encallades. Tanmateix, el fet xoca tenint en compte que es tracta d'una proposta "històrica", com va anunciar en el seu moment el govern espanyol, per protegir els "col·lectius més vulnerables" que es trobaven en risc de pobresa i exclusió social i que, amb la crisi fruit del covid-19, han vist com la seva situació s'agreujava.

Escrivá ha reconegut que part del problema és com s'han presentat els documents. Del total de sol·licituds rebudes, un 40% estan incompletes, és a dir, hi falta part d'informació, com ara el padró històric col·lectiu. D'aquestes ja se n'han revisat 25.800, ara pendents de rebre de nou la documentació, segons l'INSS. El ministre ha insistit que "per fer les coses bé, identificar els beneficiaris i que no hi hagi frau, no hi ha una altra manera de fer-ho". A més, segons ha detectat l'INSS, un 7,5% del total de les sol·licituds s'han rebut per duplicat. Per contra, 36.800 peticions ja s'han denegat perquè "no complien els requisits".

Falten mans a la Seguretat Social

A la burocratització del procés s'hi afegeix una administració amb "poc personal", com va denunciar en el seu moment la UGT. Des del sindicat van alertar que amb les plantilles actuals els treballadors eren "incapaços" d'atendre les demandes dels usuaris. En aquest sentit, Escrivá ha reconegut a València que cal "reforçar clarament les plantilles" de la Seguretat Social amb "recursos humans" i ha associat la mancança actual al deteriorament dels últims set anys: "Quan ha arribat la crisi s'ha notat", ha dit. De fet, a escala estatal el gener del 2010 hi havia un total de 31.897 treballadors públics a la Seguretat Social. En quasi deu anys el nombre s'ha reduït poc més d'un 20%, i actualment són 25.841.

Amb tot, les crítiques no cessen i l'Associació Víctimes de l'Atur ja ha qualificat el percentatge de peticions resoltes de "ridícul". Al seu torn, des de la UGT, el seu secretari general, Pepe Álvarez, ha qualificat "d'inhumà" que s'estigui discutint sobre la falta de documentació i ha anunciat mobilitzacions de cara al setembre si el govern espanyol no resol "de manera immediata la tramitació de les sol·licituds" de l'IMV. A més, el president de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials (ADYGSS), José Manuel Ramírez, ha augurat "més caos" si no se simplifica el tràmit per fer la sol·licitud.

Desencallar la SEPE

Les pressions, però, no només han arribat des dels sindicats i les organitzacions socials, sinó també des dels partits. El grup d'Esquerra Republicana al Congrés ha estat dels primers que, a través d'una proposició no de llei registrada aquest dijous al Congrés, ha demanat el traspàs a Catalunya de la gestió de les prestacions i subsidis d'atur que són competència del SEPE. "No ha compartit amb la Generalitat de Catalunya cap de les dades oficials sobre persones que han presentat queixa o que hagin estat afectades per l'erràtica gestió dels ERTO per part del SEPE", afirmen des d'Esquerra. En el seu moment, el retard en el cobrament dels ERTO ja va generar estralls en el si de la gestió de les mesures socials i econòmiques aprovades del govern espanyol.

Fins ara l'ingrés mínim vital ha arribat a més de 80.000 famílies, entre les que ja el van cobrar d'ofici el 26 de juny (un total de 74.119) i les que l'han sol·licitat fins ara, cosa que es tradueix en més de 32.000 milions d'euros. El ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions també ha recordat que als que facin la sol·licitud de l'ingrés mínim vital fins al 15 de setembre, i hi tinguin dret segons la documentació acreditada, els serà concedit amb efecte retroactiu des de l'1 de juny.