Espanya, el país d'Europa que més redueix el sector bancari

Des de l'última crisi financera la recomposició del mapa del sector bancari espanyol segueix una tendència de concentració a marxes forçades, que ha generat que per cada quatre treballadors que en surten, només n'hi entra un de nou. Ho recull un informe de CCOO publicat aquest dijous sobre l'evolució de l'ocupació en el procés de reestructuració bancària a Espanya entre els anys 2008 i 2020.



Aquesta tendència ha comportat que Espanya registri una de les pitjors dades de la zona euro. Des de la crisi financera del 2008, el sector ha reduït un 37% la plantilla i dobla així la reducció mitjana d'empleats de la zona euro, que se situa en un 18,9%. De fet, des del 2008 han sortit més de 120.000 empleats (en xifres brutes) de les entitats financeres, però només n'hi han ingressat 26.000, segons recull l'informe de CCOO. És a dir, s'han perdut 94.000 llocs de treball nets. "És una taxa de reposició molt insuficient", ha denunciat el secretari general de CCOO Serveis, José María Martínez , que ha assenyalat que el Banc Central Europeu (BCE) recomana que les sortides netes siguin al voltant de 103.000 empleats. Amb tot, és el segon país d'Europa, per darrere de Grècia, que més llocs de treball ha destruït.



Per a CCOO això té un impacte directe sobre la càrrega de treball i l'atenció als clients, tant a les empreses com a les famílies. "Espanya ha patit un procés de desbancarització", ha alertat Martínez. De fet, la mitjana al país és de 37 empleats per cada 100.000 habitants, mentre que en uns altres països, com Alemanya, la mitjana és de 70 treballadors per cada 100.000 habitants, constata l'informe, que assenyala que el sector financer espanyol ha viscut el creixement més alt de càrrega de treball de tot Europa: "Com menys contacte amb el client, més risc d'exclusió financera".

Aquestes xifres estan estretament relacionades amb el nombre d'entitats amb què avui compta l'Estat: de 88 entitats financeres el 2007, avui Espanya en té només 12, i les cinc més grans (Santander, CaixaBank, Bankia, el Sabadell i el BBVA) concentren el 67,4% de la quota de mercat. Una quota que, segons l'informe, pot arribar al 75% un cop es consolidin els processos de concentració que hi ha damunt la taula. Però aquestes cinc entitats no sols consoliden quota de mercat, sinó també capital financer. "Hi ha un risc d'oligopoli", ha alertat Martínez, que ha afegit: "Som bancaris i bancàries, no banquers. No tenim la responsabilitat de l' oligopolització", fent una crida a protegir els llocs de treball.

La digitalització: "una oportunitat"



CCOO també ha remarcat la "preocupació" per la fricció amb el territori i el degoteig de desaparicions d'oficines en nuclis més petits. "Calen mesures que garanteixin l'atenció", ha assegurat Martínez, que ha plantejat que l'espai digital pot ser una "oportunitat" per als clients, però també per als treballadors. L'informe destaca que el desplegament dels centres a distància ha permès mantenir l'atenció al client i a l'empresa telemàticament. Des del sindicat han apuntat que pot ser "la porta d'entrada de nous perfils professionals més joves".