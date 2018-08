El govern d'Espanya assegura que la Generalitat no ha demanat retirar el decret que facilita la fuga d'empreses

Pocs dies després de l'1-O, l'executiu espanyol liderat per Mariano Rajoy va aprovar un decret exprés per facilitar el trasllat de seus fora de Catalunya. Aquest dimecres, la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, María Reyes Maroto, ha anunciat que el Govern català no els ha demanat retirar-lo.

En una entrevista a l'agència Europa Press, Maroto ha opinat que ara el més important és "recuperar la normalitat", fent referència a l'escenari que es va plantejar després de la celebració del referèndum. No obstant això, la ministra d'Indústria ha reconegut que la Generalitat "ni tan sols s'ha plantejat" retirar el decret. Per a l'executiu català, retirar la norma "no és la solució" que farà que les empreses tornin, ha explicat Maroto. A part, la ministra socialista considera que a Catalunya encara no existeix un clima de seguretat jurídica estable per les declaracions que posen de manifest que "l'independentisme encara està molt actiu".

A part, la ministra d'Indústria també ha indicat que veu "difícil" que les empreses que han marxat decideixin tornar. A més a més, el govern espanyol descarta fer una crida perquè les empreses que van traslladar la seva seu social tornin a Catalunya, apel·lant a la llibertat de les empreses. En la mateixa línia es va pronunciar la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, que també va descartar oferir incentius fiscals a les companyies per instal·lar de nou la seva seu social al territori.

Captar inversió per a Catalunya

En l'entrevista, Reyes Maroto també ha afirmat aquest dimecres que el govern espanyol ajudarà la Generalitat a captar inversió estrangera i local. Reyes Maroto ha dit que vol mantenir Catalunya com una regió de "grans oportunitats" i ha assegurat que el territori "també està en el radar de moltes empreses que volen venir a Espanya". En aquest sentit, la ministra ha declarat que "Catalunya és una regió en la qual és bo invertir perquè té una sèrie d'atractius que no s'han perdut malgrat la situació política tan complexa".

Finalment, Reyes Maroto ha dirigit unes paraules al sector del taxi, que recentment ha convocat aturades en diferents ciutats d'Espanya i ha situat Barcelona com l'epicentre de totes les protestes. La ministra considera que el conflicte "ha danyat la marca Espanya" i celebra la "rapidesa" de la interlocució entre les parts per "guanyar una mica més de temps" per tal d'establir "un marc de convivència perquè el taxi i les VTC puguin coexistir".