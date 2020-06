Espanya ja acumula el 29% dels aturats d'Europa tot i suposar el 14% de la població

Per molt temps que passi, l'atur segueix sent el mal endèmic de l'economia espanyola. Això s'ha tornat a posar de relleu amb pandèmia del covid-19, per culpa de la qual Espanya ja acapara el 29% dels aturats de la zona euro. I això malgrat que, demogràficament, els espanyols tan sols suposen el 14% de la població. El pes dels aturats espanyols a Europa, per tant, duplica el de la població.

El més sorprenent de tot és que al tancament d'abril a l'eurozona hi havia fins i tot menys aturats que al gener passat. Res a veure amb Espanya, on el nombre de gent sense feina ha crescut en 220.000 persones en els quatre primers mesos de l'any. Així ho revelen les dades publicades per Eurostat aquest dimecres.

En concret, el gener passat hi havia a l'eurozona 12,07 milions d'aturats. La xifra va caure al febrer i al març, i ha repuntat fins als 11,92 milions a l'abril. En tot cas, la xifra segueix sent més baixa que a principis d'any.

En canvi, a Espanya al gener hi havia 3,22 milions d'aturats, xifra que va baixar al febrer però que al març ja va repuntar. A l'abril ho ha tornat a fer fins a fregar els 3,5 milions de persones sense feina. Això ha provocat que els aturats espanyols, que ja suposaven el 26% del total de l'eurozona a principis d'any, ara ja s'acostin al 29%. Caldrà veure com evoluciona la situació en els propers mesos a mesura que vagin finalitzant els ERTO (expedients de regulació temporals) que s'han aplicat per causa major degut a la pandèmia.

Una de les explicacions que l'atur baixi al conjunt de l'eurozona és que els ciutadans que no tenen feina deixen de buscar-ne i, per tant, deixen de comptabilitzar-se com a aturats. Als registres només s'hi compta la gent que està buscant un lloc de treball.

De fet, les dades mostren com a Itàlia l'atur oficial ha caigut en picat en els últims mesos. Al gener estava al 9,4% i a l'abril havia baixat fins el 6,3%, la taxa més baixa en dotze anys, tot i ser un dels països més colpejats pel covid-19.

De totes formes, si es mira país per país, el més normal és que l'atur hagi augmentat en aquests mesos. Ha crescut a Alemanya, França, Holanda, Àustria i a a la majoria d'estats. Entre les excepcions, l'esmentada Itàlia i també Dinamarca.

El repte de sempre

Diversos organismes han mostrat la seva preocupació pel futur de moltes de les persones que es quedin sense feina, especialment en sectors com el comerç o l'hostaleria, que són els que poden tenir més dificultats per recol·locar-se, segons el Banc d'Espanya. La institució va demanar que els governs apliquin millor les polítiques actives d'ocupació (cursos de formació per ajudar els aturats a trobar feina), una faceta en la qual tant el govern espanyol com els autonòmics han brillat pels seus fracassos. En el cas de la Generalitat, per exemple, el 2017 (últim any disponible) va deixar sense gastar el 41% dels diners que en teoria s'havien de destinar a aquesta partida. Així ho va detallar un estudi de l'Airef, el supervisor fiscal.