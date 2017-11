El preu de la llum puja a Espanya, mentre que a Europa baixa

Espanya és un dels estats europeus on l'energia, gas i electricitat, és més cara per a les llars. En el cas de la llum, és del cinquè dels 28 estats de la Unió Europea amb els preus més alts -el tercer si es compta el preu sens impostos-, mentre que en el cas del gas ocupa el setè lloc, segons les darreres dades publicades per Eurostat, l'oficina d'estadística europea, que fan referència al primer semestre d'aquest any 2017.

Segons Eurostat, el preu de 100 kWh a Espanya la primera meitat de l'any va ser de 23 euros, quan la mitjana de la UE és de 20,4 euros. De fet, el preu de l'electricitat a la UE va baixar el primer semestre del 2017 un 0,5% respecte al mateix trimestre de l'any anterior, mentre que a Espanya es va apujar un 5,1%.

El preu de l'electricitat és molt més car a Dinamarca, precisament l'estat que ha fet el major esforç en favor de les renovables i l'eficiència. Així, els 100 kWh a Dinamarca sortien el 30,5 euros el primer semestre. En la rànquing dels estats més cars seguien a aquest país Alemanya, també amb 30,5 euros, Bèlgica (28 euros) i Irlanda (23,1 euros).

En canvi, els estats amb la llum més barata per a les llars són Bulgaria (9,6 euros), Lituània (11,2 euros) in Hongria (11,3 euros).

Però a més, Espanya també és dels estats amb el preu de l'electricitat per a les llars més elevat si es corregeix en funció del nivell de vida de cada país. Amb aquesta correcció, Espanya se situa en 25,4 euros els 100 kWh, només superada per Bèlgica (25,6), Polònia (25,9), Portugal (28,6) iAlemanya (28,7).

Altra cosa és el pes que tenen els impostos en el preu de la llum per a les llars. De mitjana a la UE els impostos superen un terç dels rebut de la llum, en concret són un 37%. A Espanya el 21% del rebut correspon a impostos, percentatge que superen molts altres estats, alguns amb taxes impositives molt elevades com Dinamarca (67%), Alemanya (54%), Portugal (52% i Eslovàquia (42%).

El gas baixa menys que a Europa

En el cas del gas per a les llars, el preu a Espanya també supera la mitjana europea i, malgrat que els preus van baixar el primer semestre del 2017, ho van fer menys que la mitjana. Això, el preu dels 100 kWh de has a la UE el primer semestre es va situar en 5,8 euros, amb un descens del 6,3% respecte del mateix període de l'any passat, mentre que a Espanya costava 6,7 euros, i el descens va ser només d'un 1,5%.

El preu més alt va ser a Suècia (12,1 euros), seguit de Dinamarca (8,1), Portugal (7,7), Holanda (7,6), Itàlia (7) i Àustria (6,7), seguida ja d'Espanya. En canvi, el gas més barat es trobava a Romania3,2), Bulgària (3,3) i Hongria (3,5).

Amb els preus corregits pel poder adquisitiu, Espanya va ser el cinquè estat amb el preu més car, amb 7,4 euros els 100 kWh, només superada per Macedònia (11,2), Polònia (9,7), Suècia (9,5) i la República Txeca (8,4).

Respecte al pes dels impostos en el rebut del gas, a Espanya és exactament una quarta part (25%), quan la mitjana europea és del 26%. Un pes molt més alt en alguns països com Dinamarca (55%), Holanda (53%) o Romania (47%).

Durant la primera meitat del 2017 els estats on més va baixar el preu del gas van ser Croàcia (-17,5%), Portugal (-15,3%) i Lituània (-11,6%); mentre que on més va pujar va ser a Estònia (+21,1%), Dinamarca (+12,7%) i Suècia (+10,8%).