Espanya només complirà l'objectiu de dèficit si Brussel·les accepta ampliar-lo al 2,7%

Després que el govern espanyol ja elevés l'objectiu de dèficit, aquest dilluns, l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) s'ha pronunciat en la mateix línia i ha assegurat que també preveu que el dèficit arribarà al 2,7%. Això suposa una desviació de cinc dècimes respecte a l'objectiu inicial (2,2%) que s'havia marcat el PP. Segons l'informe sobre el compliment esperat dels objectius de les administracions públiques, l'AIReF estima que el dèficit procedirà majoritàriament de l'Estat (1,5%) i de la Seguretat Social (1,5%), davant del dèficit de tres dècimes de les comunitats autònomes i del superàvit de sis dècimes de les corporacions locals.

En el cas de l'administració central, el desviament es produeix bàsicament pels rescats a les caixes i el rescat de les autopistes. L'informe concreta que prové del Fons de Garantia de Dipòsits per la liquidació dels esquemes de protecció d'actius de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani (CAM) i Unnim, que xifra en 1.700 milions d'euros. A més, l'informe també recull el rescat de les autopistes de peatge i les mesures recollides en els pressupostos de 2018, com la pujada del salari dels funcionaris i la nova transferència per finançar les pensions.

Des de la AIReF dubten del compliment de les previsions de recaptació en societats, impostos especials i, en menor mesura, en IVA. No obstant això, assenyalen que l'IRPF mostra un "gran dinamisme", que s'atenuarà amb l'entrada en vigor de la reforma.

Les comunitats autònomes, el 0,3%

Pel que fa a les comunitats autònomes, l'AIReF sí que considera "probable" que compleixin l'objectiu d'estabilitat fixat per aquest any (0,4% del PIB) i augura que es quedarà en el 0,3%. L'elevat risc d'incompliment de la regla de despesa, però, fa que estimi "improbable" arribar al 0,2% de dèficit que permetria el compliment simultani de les dues regles fiscals. Tot i així, veu "improbable" o "molt improbable" el compliment de l'objectiu d'estabilitat al País Valencià, Extremadura i Múrcia.

Pel que fa a la regla de despesa, l'autoritat fiscal veu risc d'incompliment en 13 autonomies: quatre presenten riscos alts d'incompliment (Andalusia, Illes Balears, Madrid i Cantàbria), i les altres nou un risc moderat (Catalunya, Galícia, Astúries, País Basc, Navarra, València, Múrcia, Castella -La Manxa i Extremadura).