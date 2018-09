Espanya, a la cua d'Europa en recaptació de l'IVA

La Comissió Europea calcula que Espanya és un dels països que menys ingressos potencials va recaptar el 2016, un 46,7%, a causa de les exempcions o impostos directes d’IVA. La raó, segons l’executiu, s’explica per l’aplicació de diferents impostos indirectes que s’apliquen a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla, segons un estudi de la institució fet públic avui.

A causa de l’aplicació dels tipus reduïts i superreduïts, Espanya deixa de percebre un 12,81% d’ingressos potencials, per sobre de la mitjana de la UE, que és del 10%, però lluny de Xipre, amb una taxa del 27%. Segons lamenta l’executiu, aquests resultats "moderen" les opinions sobre l’impacte que tenen l’aplicació d’exempcions a l’hora de reduir els potencials ingressos d’IVA.

L’estudi es publica en un moment en què el govern espanyol negocia amb Podem una rebaixa de l’impost en els productes de primera necessitat i estudia reduir-lo pels productes d’higiene femenina (coneguda com a 'taxa rosa') d’un 10% al 4%.

L’estudi també aborda quant van deixar d’ingressar els països a causa del frau. A la UE es van perdre 147,146 milions d’euros en el 2016 en ingressos de l’impost sobre el valor afegit. Una de les principals raons és el frau fiscal, però també la mala administració o els forats legals que encara existeixen.

La coneguda com a ‘bretxa de l’IVA’ mostra la gran diferència que existeix encara entre els ingressos previstos pels països i el que realment han recaptat. Segons l’executiu comunitari, l’àmplia escletxa demostra que “encara cal reformar el sistema actual de l’IVA, combinant-se amb una major cooperació a tota la UE i perquè els estats membres puguin aprofitar plenament pels ingressos” d’aquest impost. En els últims dos anys i mig, Brussel·les ha posat sobre la taula diverses propostes per millorar el sistema, però encara no s’han aprovat, ja que es requereix la unanimitat dels estats membres i moltes d’elles encara segueixen en negociacions.

En termes nominals, el 2016 la bretxa se situa en els gairebé 150.000 milions d’euros, però és una reducció respecte a l’any anterior del 12,3%. Entre els 22 estats membres analitzats per l’executiu, els països en què hi ha més escletxa i que menys van deixar d’ingressar a causa del frau són Itàlia (35.988 milions d’euros), Alemanya (22.679 milions) i el Regne Unit (22.040). Per contra, Espanya és un dels països que menys pateixen aquesta escletxa: amb 1.966 milions d’euros.

Tot i la millora any rere any per acabar amb aquest forat de recaptació, el comissari d’Afers Econòmics, Pierre Moscovici, considera que “continua sense ser acceptable una pèrdua pels pressupostos nacionals de 150.000 milions d’euros l’any, sobretot quan 50.000 milions d’euros van a parar a les butxaques de delinqüents, estafadors i probablement de terroristes”, ha lamentat en un comunicat.