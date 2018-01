Espanya deixa de pagar a les tres grans agències de qualificació nord-americanes

L'estat espanyol ha deixat de pagar a les tres grans agències de qualificació del deute nord-americanes. L'executiu central ha decidit no renovar l'acord que tenia amb S&P Global Ratins per avaluar el seu deute sobirà. L'any passat ja va rescindir l'acord que tenia amb Fitch i Moody's i, per tant, només es queda amb l'agència canadenca DBRS.

Fonts del ministeri d'Economia han indicat a Europa Press que "donat el clima de confiança que ja existeix actualment en l'economia espanyola, ja no cal treballar amb totes aquestes agències". Les mateixes fonts han recordat que són contractes que es revisen anualment i han volgut restar importància a la decisió.

D'aquesta manera, doncs, Espanya segueix la pauta d'altres països pel que fa a les agències de qualificació, que continuaran puntuant el deute sobirà espanyol com a "ràting no sol·licitat", tal com ha confirmat S&P Global.

"Continuarem qualificant Espanya perquè creiem que compten amb accés suficient a informació pública i de qualitat comptable per sustentar les nostres anàlisis i perquè creiem que existeix un interès significatiu del mercat en aquesta qualificació no sol·licitada", ha indicat l'agència.

La decisió arriba pocs dies després que Fitch publiqués la seva valoració del deute a llarg termini d'Espanya, elevant-la a 'A-' i amb una perspectiva estable des del 'BBB+', el seu nivell més alt des del 2012. Per la seva banda, S&P té previst avaluar aquest any per primera vegada la nota espanyola el 23 de març i en farà una segona valoració el 21 de setembre.

En el cas de Moody's, la nota espanyola és de 'Baa2/Estable'. La primera revisió la farà el 13 d'abril i la segona el 5 d'octubre. Per a l'única agència que queda, DBRS, que posa a Espanya una nota 'A baixa' estable, la revisarà el 6 d'abril i el 28 de setembre.