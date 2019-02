Espanya es manté a l’espera que la UE prengui partit

Espanya esperarà a una resposta europea per decidir si confia en Huawei per al desplegament de les seves xarxes 5G. El secretari d’estat d’Agenda Digital, Francisco Polo, va deixar ahir en mans d’Europa decidir una posició consensuada sobre els dubtes que han aixecat els Estats Units. De fet, va donar per bona la proposta de la patronal de les operadores que organitza el congrés. La GSMA creu que cal establir un sistema per a tot el continent europeu per tal de certificar els equipaments del 5G que hauran d’acordar els governs i les telecos. En aquest sentit, Polo va indicar que fer-ho d’aquesta manera té sentit perquè el desplegament de les xarxes del 5G serà “important” per a tots els països de la Unió Europea.

No obstant, el representant del govern espanyol va negar cap reunió amb una delegació de l’executiu de Donald Trump per tractar aquest tema, com a part de la campanya de lobi impulsada pels Estats Units. Sí que va admetre, però, que durant el còctel organitzat per Red.es dilluns al vespre va saludar un membre de la delegació nord-americana, però va dir que la trobada va quedar en “una simple presentació” i no es va parlar de “cap qüestió de fons”.

Cal tenir en compte que l’arribada del 5G encara està a les beceroles, però com a mínim l’Estat ja ha repartit l’espectre radioelèctric en una subhasta entre les operadores per més de 1.400 milions d’euros. Vodafone és qui més va apostar en aquesta licitació i, precisament, aquesta operadora ha treballat estretament amb Huawei en els últims anys. La setmana passada va fer la primera trucada amb estàndard 5G amb un dels telèfons de la marca xinesa. Però la polèmica de Huawei tampoc sembla que preocupi gaire la gran companyia de telecomunicacions espanyola, Telefónica. El seu president, José María Álvarez-Pallete, ja va advertir que excloure Huawei d’aquestes inversions pot encarir els preus dels equipaments.

Per ara només els governs d’Austràlia, el Japó i Nova Zelanda han bloquejat Huawei del desplegament de la seva xarxa 5G, seguint les advertències dels Estats Units. La Unió Europea encara no té una posició única sobre el tema, però alguns dels seus estats membres han començat a moure peça. Alemanya es va desmarcar de la polèmica i no ha adoptat cap veto a la companyia xinesa, mentre que França està estudiant tancar l’assumpte amb una reforma sobre ciberseguretat.