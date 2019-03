Espanya s'oposa a la proposta franco-alemanya de "debilitar" les capacitats de Brussel·les en competència

El veto a la fusió entre Alstom i Siemens va enfurismar els governs francès i alemany fins al punt que l'eix Paris-Berlín s'ha marcat l'objectiu de reformar les lleis europees de competència per donar als països membres de la Unió Europea la capacitat d'esmenar decisions de la Comissió Europea. Però no tothom hi està d'acord. La ministra d'Economia espanyola, Nadia Calviño, ja ha deixat caure aquest dilluns que Espanya no està d'acord en reformar les capacitats europees de competència si és per "debilitar-les".

La Comissió Europea té poques capacitats plenes, però entre les que té hi ha comerç i competència. Ara França i Alemanya volen que des del Consell Europeu (on es decideix a nivell d'estats membres per consens) es puguin revertir les decisions en l'àmbit de competència. D'aquesta manera es podrien recórrer vetos com el de la fusió entre Alstom i Siemens per la qual havien fet campanya els dos governs argumentant que s'ha impedit crear un "supergegant europeu" en l'àmbit ferroviari.

Justament dimarts la ministra Calviño es reuneix amb la comissària de Competència, Margrethe Vestager, i la titular espanyola d'Economia considera que "és positiu revisar [les lleis], però no per fer canvis que puguin debilitar aquesta política, que fins ara ha estat exemplar".

Quan es va presentar el veto, Vestager ja va recordar que els vetos a aquesta mena de fusions són excepcionals. La comissària va recordar que si no s'havia permès l'operació és perquè cap de les dues empreses havia accedit a fer prou concessions i perquè acabaria provocant augment de preus en el mercat de l'alta velocitat o el material de seguretat.

Calviño està reunida a Brussel·les amb la resta de ministres econòmics de la zona euro per abordar qüestions com ara el pressupost de l'eurozona, encallat perquè hi ha països que rebutgen atorgar-li una capacitat fiscal estabilitzadora, però també per discutir sobre els avenços de Grècia en matèria econòmica. Aquest dimarts els ministres de finances es reuniran també per abordar qüestions com la taxa digital, que previsiblement quedarà ajornada fins que es consensuï una fórmula a nivell d'OCDE, i també es tornarà a actualitzar la llista de paradisos fiscals.