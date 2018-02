Espanya perd un segon arbitratge per la retallada a les renovables

Espanya ha rebut un nou revés en l'arbitratge internacional per la retallada de les primes a les renovables que el govern de Mariano Rajoy, quan era ministre d'Energia José Manuel Soria, va legislar en la reforma elèctrica del 2013.

Aquest cop ha estat la Cambra de Comerç d'Estocolm qui ha emès un laude en contra d'Espanya per haver infringit el Tracat de la Carta de l'Energia, segons informa el portal especialitzat Investment Arbitration Reporter (IAR).

El laude dona la raó a la companyia de renovables Novoenergia, que va presentar una demanda d'arbitratge contra Espanya davant l'organisme escandinau pels danys provocats amb la retallada de les primes, segons informa 'Cinco Dias'.

Novoenergia va invertir en set plantes de generació solar fotovoltaica a Espanya, i com altres inversors va denunciar Espanya pels canvis de regulació, entenent que anaven contra la Carta de l'Energia.

El contingut del laude és confidencial, però IAR explica que el tribunal presidit per Johan Sidkev i en que hi participaven Antonio Crivellanos, designant pel demandant, i Bernardo Sepúlveda-Amor, per part del demandat, ha decidit en contra d'Espanya. L'inversor reclamava en la seva demanda 60,4 milions d'euros, segons informació del propi govern espanyol aportada al Congrés.

Aquest laude no és el primer contra Espanya per la retallada de les primes a les renovables. El Ciadi, l'organisme arbitral del Banc Mundial, davant el que es van presentar una trentena de demandes contra Espanya, ja va decidir a favor del fons britànic Eiser i va condemnar Espanya a pagar 128 milions d'euros.

De moment, el govern espanyol ha guanya dos arbitratges per la retallada a les renovables i n'hi ha perdut dos més. A més, l'executiu de Rajoy va obtenir el suport de la Comissió Europea, que al desembre va autoritzar l'actual sistema d'incentius a les renovables i va establir que qualsevol altra ajuda, fins i tot els pagaments a inversors per laudes favorables, s'haurà de notificar.