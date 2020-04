Espanya ja té gairebé dos milions de treballadors acomiadats temporalment

L’enduriment del confinament, aquesta setmana, dels serveis no essencials, que inclou el permís retribuït recuperable, no ha aturat la presentació d’expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per part de les empreses, tot i que sí que s’ha notat un cert alentiment en el seu increment. A Espanya la xifra de treballadors afectats per la suspensió de la seva activitat ja fregava ahir els dos milions de treballadors (1,84 milions de persones), segons dades d’Europa Press a partir de les xifres que ha recollit de les diferents comunitats autònomes. És un increment del 15% respecte a dilluns passat.

Les xifres estan lluny de les que va oferir dijous la ministra de Treball, Yolanda Díaz, que va assegurar que només s’havien tramitat els ERTOs de 620.000 afectats, tot i que també va especificar que no totes les comunitats autònomes havien proporcionat les dades.

Catalunya lidera el rànquing amb 603.105 afectats per aquests expedients, segons les dades que va proporcionar ahir el departament de Treball. En total han presentat un expedient de regulació temporal d’ocupació 80.902 empreses des que va començar el confinament. “El que ens preocupa és com sortirem d’aquests expedients i com assegurarem que aquesta ocupació es mantingui després de l’ERTO”, afirmava el conseller de Treball, Chakir El Homrani, en una entrevista a l’ARA aquest dijous.

D’aquests més de 600.000 expedients, un 60% són “molts clars”, afirmava el conseller, i estan causats per la crisi del coronavirus. “Quan hem rebutjat ERTOs ha sigut per motius molt concrets, com que una empresa estigui vinculada a un espai de serveis essencials o perquè s’ha presentat un expedient per força major causada per covid-19 quan això en realitat no era així”, va afegir el conseller.

El País Valencià se situa en segona posició, amb uns 266.700 treballadors afectats i al voltant de 48.600 ERTOs tramitats, i en tercer lloc hi ha la Comunitat de Madrid, amb 32.000 expedients i 175.000 persones afectades, tot i que aquesta comunitat fa diversos dies que no ofereix dades. Es repeteix la mateixa situació amb Andalusia: l’última xifra que va donar va ser dilluns passat, amb 146.000 acomiadats temporals.

En el primer pla de xoc contra el coronavirus una de les mesures que va impulsar el govern de Sánchez va ser precisament flexibilitzar la presentació d’ERTOs per garantir els llocs de treball un cop s’aixequi l’estat d’alarma, ja que les empreses que l’hagin presentat per l’impacte del coronavirus hauran de mantenir la feina dels treballadors un mínim de sis mesos un cop tornin a obrir. A canvi, mentre duri el confinament les companyies amb menys de 50 treballadors no hauran de pagar les quotes de la Seguretat Social dels empleats, i les que superen aquesta xifra només n’hauran d’afrontar el 25%.

Nova petició de Pimec

Pel que fa al permís retribuït recuperable, que són les hores que hauran de recuperar els treballadors quan tornin a la feina, la patronal Pimec va demanar ahir ampliar el termini de recuperació fins al 31 de desembre del 2021, en lloc de finals del 2020, perquè a moltes companyies els serà molt complicat poder-lo fer efectiu durant aquest any.