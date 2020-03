Espanya es modera: s'oposa a disparar massivament la despesa pública per frenar el coronavirus

Espanya es modera. El sotrac econòmic que pot suposar la pandèmia de coronavirus espanta una Unió Europea que no ha aconseguit acabar d'apuntalar les estructures necessàries a escala d'unió econòmica i monetària per afrontar amb certa tranquil·litat una nova recessió.

Però la mateixa disparitat de posicions en política fiscal que ho ha impedit, amenaça també amb obstaculitzar una resposta contundent i conjunta contra el Covid-19. Mentre països com França i Itàlia (i també el Banc Central Europeu) exigeixen un pla de xoc en forma d'estímuls fiscals massius per alleujar l'impacte econòmic, Alemanya i el grup de la disciplina pressupostària s'hi mostren reticents. I enmig de l'estira-i-arronsa ha quedat Espanya, habitualment del costat francès i els països més de l'esquerra ideològica. Segons fonts del ministeri d'Economia, Espanya considera necessaris els estímuls fiscals però rebutja una actuació massiva perquè creu que podria ser "irresponsable".

"Volem estímuls fiscals que permetin afrontar els efectes del coronavirus, però no volem estímuls fiscals que impliquin comportaments irresponsables", apunten aquestes fonts. Des de l'executiu comunitari reiteren que Espanya (amb un dèficit que encara és del 2% del PIB i un endeutament superior al 90%) vol continuar compromesa amb els objectius pressupostaris fixats per Brussel·les.

El posicionament d'Espanya sorprèn perquè sempre s'havia mantingut alineada amb França o Itàlia en termes de política fiscal, però aquesta vegada opta per la moderació, escarmentada per la gestió posterior a la crisi del 2008 que va implicar les retallades auspiciades justament per la Unió Europea.

El govern de Pedro Sánchez defensa que les mesures fiscals que es prenguin han de servir per donar una resposta "concreta" als efectes del coronavirus amb mesures "específiques" per als sectors més afectats, i pensa ajudar les empreses més afectades, però també el mercat laboral i les famílies.

La dimensió d'aquestes mesures es discutirà i decidirà justament dilluns vinent en la reunió prevista dels ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea, en què tindran també damunt la taula les mesures que proposi demà la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, tal com ha explicat aquest dijous un portaveu. Espanya manté la defensa de flexibilitzar els objectius de dèficit per donar resposta a la crisi del coronavirus i poder augmentar la despesa pública, però busca una opció intermèdia que no eviti desviar-se gaire de la "consolidació" fiscal.

L'escenari sobre el qual treballen actualment les institucions europees i també Espanya és que la crisi desencadenada pel coronavirus tindrà un impacte en forma de U i no en forma de V com es preveia inicialment. És a dir, que l'impacte serà "temporal i transitori" però més prolongat en el temps.