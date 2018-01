Europa va ignorar ofertes de Deutsche Bank i Barclays per salvar el Popular, segons 'Expansión'

La Junta Única de Resolució (JUR), l'autoritat europea que va donar llum verda a la venda de Banco Popular, no va tenir en compte les ofertes de Barclays i Deutsche Bank per evitar amb fins a 2.000 milions d'euros cadascun la caiguda de l'entitat espanyola a través d'una nova ampliació de capital. Així ho reconeix el mateix organisme comunitari en una resposta escrita enviada a diversos afectats, segons ha avançat aquest dimecres el diari 'Expansión'.

Barclays i Deutsche Bank van fer arribar aquesta proposta a la JUR a través de dues cartes envidades el juny del 2017, just abans que el Popular s'acabés venent a Banco Santander per 1 euro. "Respecte als rumors recents sobre una potencial ampliació de capital garantida per Deutsche Bank i/o Barclays, la JUR voldria fer notar que no hi havia cap indicació en el moment de la resolució que cap mesura del sector privat podria haver evitat la caiguda del Popular", admet la JUR a l'escrit.

La carta enviada als afectats per la venda del Popular no concreta, però, si les autoritats europees coneixien l'existència d'aquestes ofertes però les van considerar insuficients perquè el problema era massa urgent o si mai van arribar a llegir-les. Fonts citades per 'Expansión' asseguren que diversos antics accionistes de l'entitat fa mesos que investiguen la intenció -almenys preliminar- dels dos bancs d'invertir 4.000 euros per salvar-la.

Al seu escrit, la JUR insisteix que la decisió de vendre el Popular es va basar en l'interès públic, ja que la caiguda del banc hauria causat danys a les empreses i famílies afectades. "En aplicar l'eina de venda de negoci, el Popular va poder continuar operant sota condicions de negoci normals", destaca l'autoritat europea.

D'altra banda, la resposta de l'organisme als afectats defensa la decisió de contractar la consultora Deloitte per realitzar els informes de resolució i liquidació del Popular, els quals havien de determinar si deixar caure l'entitat hauria sigut menys perjudicial per als antics accionistes que vendre-la. Els afectats posaven en dubte la independència de Deloitte, que és l'autora dels dos documents que exposen aquestes opcions.