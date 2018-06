Europa renya Espanya per la "ineficiència" en la construcció de l'AVE

Espanya ha rebut gairebé la meitat dels fons europeus disponibles per finançar l'alta velocitat a la Unió Europea. Així ho assenyala un informe del Tribunal de Comptes Europeu publicat aquest dimarts que carrega contra la "ineficiència" en la construcció de línies a l'Estat i en altres països.

Els auditors assenyalen que entre el 2000 i el 2017 Brussel·les va finançar amb més d'11.000 milions d'euros les línies ferroviàries d'alta velocitat espanyoles, l’AVE, cosa que representa un 47,3% del total repartit al bloc europeu. Així doncs, la UE va invertir més diners en alta velocitat a Espanya que a França, Alemanya, Itàlia i Polònia junts.

D’altra banda, Espanya és un dels països on l’alta velocitat ha sortit més cara als contribuents: 1.159 euros per ciutadà. És el doble de França (603 euros per contribuent), que és un dels països on l'alta velocitat s'utilitza més, amb 19,2 milions de passatgers per quilòmetre. A Espanya la ràtio és quatre vegades inferior: 5 milions de passatgers per quilòmetre.

A més, tot i que l’anàlisi matisa que el pes del finançament recau en els estats membres –de mitjana el cofinançament europeu és un 11% del cost de construcció total–, l’Estat té la taxa més alta de la UE de cofinançament europeu per càpita en l’alta velocitat: 305 euros per ciutadà, davant dels 12 euros d'Itàlia, els 21 de França i els 33 d'Alemanya.

L’informe també carrega contra la “ineficiència” en la construcció de línies a Europa i critica que en general no es recorre a l’anàlisi de cost-benefici, fet que fa que avui dia molts trens circulin, per exemple, a velocitats mitjanes inferiors –només un de cada dos ho fa a la velocitat màxima– o no disposin de prou passatgers.

Falta de "rendibilitat" en moltes línies

Malgrat l’alt cost de l’AVE, l’informe ressalta la falta de “rendibilitat” de les línies d’alta velocitat. Un dels exemples mencionats és el de la secció entre Venta de Baños (Palència) i Lleó. D'altra banda, cita que en el recorregut Madrid-Lleó el tren circula a un 39% de la velocitat dissenyada mentre que la secció Figueres-Perpinyà ho fa a un 36%. A més, indica que en casos com aquests una millora en una línia convencional “hauria sigut suficient” per assolir els objectius a un cost “molt més baix”.

Un altre dels punts que critica en el cas d’Espanya és la falta de connexions de l’alta velocitat amb altres vies de desplaçament, com ara l’aèria. Mentre el pla de la Comissió Europea és connectar els principals aeroports amb línies d’alta velocitat abans del 2050, en molts casos és lluny de ser una realitat. Barajas i el Prat encara no tenen una estació de l'AVE.