Europa sí que apuja els salaris mínims en plena pandèmia

L’augment del salari mínim interprofessional (SMI) del 2021 s’està convertint en una mena de serial de Netflix on no es posen d’acord ni els que se suposa que formen part de la mateixa família. No només hi ha discrepàncies entre els agents socials -la patronal diu que ara no és el moment de fer cap increment mentre els sindicats defensen que és més necessari que mai-, sinó també entre els mateixos socis de govern. Podem, capitanejat per la ministra de Treball, Yolanda Díaz, sempre s’ha mostrat partidària de la pujada i d’aprovar-la com més ràpid millor, mentre que per la part socialista es vol evitar prendre una decisió de forma immediata.

Després del creuament de declaracions tornada entre els dos socis de govern, la portaveu de l’executiu i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va prémer dimarts el botó de pausa i va assegurar que el seu executiu manté el compromís de legislatura d’augmentar l’SMI, però que ajorna la decisió fins a finals del primer semestre del 2021 (al maig, segons va concretar dimecres la ministra d’Economia, Nadia Calviño), un cop s’hagin avaluat els efectes de la pandèmia sobre l’economia i quan es preveu que s’hagi vacunat prou població per començar a controlar el virus.

Montero també va aprofitar l’anunci per deixar dos missatges més. El primer, que l’executiu espanyol ja ha dut a terme un augment de gairebé el 30% de l’SMI en dos anys i, el segon, que “no es pot ignorar” la situació econòmica que viu el país fruit de la crisi sanitària. Però què han fet la resta de països europeus: han congelat o han apujat el salari mínim? Dels 27 països que té la Unió Europea, 21 tenen SMI i la gran majoria s’ha decantat per incrementar-lo en plena pandèmia. L’últim a fer-ho ha sigut Portugal, que dimarts va aprovar un augment fins als 665 euros mensuals bruts a partir de l’1 de gener, 30 euros més que l’actual (4,7%).

El país que té l’SMI més elevat dins de la Unió Europea, Luxemburg, també ha aprovat pujar-lo aquest mateix desembre. El Parlament va donar llum verda i per unanimitat a un increment del 2,8%, tot i l’oposició del col·lectiu empresarial. Un treballador a jornada completa, doncs, cobrarà un mínim de 2.202 euros bruts al mes (60 euros més) mentre que en el cas dels empleats més qualificats la xifra serà de 2.642 euros (72 euros més).

Alemanya ja va deixar els deures fets a l’octubre i va aprovar apujar l’SMI, que es va crear fa poc més de cinc anys, un 2,6%, de manera que va passar dels 9,35 euros l’hora als 9,60 euros. L’increment es farà en quadre fases que començaran l’1 de gener. Al Regne Unit, on s’augmenten els salaris per trams d’edat, s’apujarà a l’abril un 2% per als joves d’entre 21 i 22 o un 1,7% per als que tenen entre 18 i 20 anys, entre d’altres. L’augment a Holanda serà similar (1,9%). El nou salari mínim mensual brut es fixarà per als treballadors d’un mínim de 21 anys en 1.685 euros, mentre que a Irlanda serà només d’un 1%, s’incrementarà el preu per hora de treball a 10,2 euros.

Letònia, el que més creix

Els països que més pujaran l’SMI, però, seran els que el tenen més baix. És el cas de Letònia, on passarà a situar-se en 500 euros (16,3%), d’Eslovàquia, on arribarà als 623 euros (7,4%), i de Bulgària, amb 332 euros (6,6%).

Per al catedràtic de dret del treball de la UB Jordi Garcia, incrementar o no l’SMI en el cas d’Espanya respon purament a motius ideològics. Garcia recorda que ja hi ha uns mecanismes per apujar els sous i que són més efectius: els convenis col·lectius que negocien empreses d’un mateix sector i sindicats. “L’SMI és un instrument que tenim però té poc sentit perquè és a través de les negociacions col·lectives on es té més coneixement de com està cada sector”, explica.

Si Espanya acaba aprovant un augment del 0,9%, que és la xifra que ara hi ha sobre la taula, serà el més baix que es farà a Europa. Seran 8,55 euros més bruts al mes, de manera que es passarà dels 950 actuals als 958,5 en 14 pagues. Per al desenllaç, però, s’haurà d’esperar gairebé mig any.

9,60 €/h

El salari mínim d’Alemanya per hora pujarà dels 9,35 euros actuals als 9,6. L’augment començarà al gener i es farà en quatre trams.

ALEMANYA

+2%

És l’increment que es preveu del salari mínim dels joves d’entre 21 i 22 anys aquest 2021. També s’ha apujat, en menor mesura, el d’altres franges d’edat.

REGNE UNIT

La pujada del SMI per països

+1%

Entre un 1% i un 1,2% és el percentatge que preveu augmentar de l’SMI el govern francès. Actualment el salari mínim és de 1.539 euros per una jornada de 35 hores.

FRANÇA

665 €/mes

És l’últim que ha aprovat l’increment del salari mínim per a l’any que ve, que serà de 30 euros més, i se situarà als 665 euros o, el que és el mateix, un 4,7% més.

PORTUGAL