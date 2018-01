Experiments amb humans i micos sacsegen ara Volkswagen, Daimler i BMW

El motors dièsel tornen a fer saltar les alarmes de nou a Alemanya, després que s'hagi descobert que un grup científics van realitzar proves en humans per conèixer els efectes que tenen els gasos que emeten aquest tipus de motors. L'escàndol ha saltat després que els diaris Stuttgarter Zeitung i Süddeutsche Zeitung publiquessin un reportatge sobre l'ús de persones en les investigacions. Uns dies abans, The New York Times va revelar que en un altre experiment micos van respirar els fums emesos per un Volkswagen Beatle. Les proves van ser encarregades pel Grup Europeu d'Investigació sobre Medi Ambient i Salut, un organisme ja desaparegut fundat per Volkswagen, Daimler i BMW, i pretenien demostrar els efectes sobre el sistema respiratori i sobre la circulació de la sang.

Els experiments es van fer durant el 2015 i un directiu que està actualment detingut per l'escàndol del Dieselgate hauria portat el Volkswagen Beatle al laboratori per a les proves, al Lovelace Biomedical d'Alburquerque (EEUU). Les emissions del cotxe es van conduir fins a una sala on estaven els micos. Els científics desconeixien que les emissions del cotxe eren més altes de les comunicades als organismes oficials perquè els motors havien estat trucats. El divendres passat Daimler i BMW es van distanciar dels experiments i van assegurar que cotxes de la seva marca no havien estat utilitzats.

Els mitjans que han publicat la informació asseguren haver vist documentació sobre les investigacions, que perseguien conèixer els efectes a curt termini de la inhalació de diòxids de nitrògen. El president del consell de Supervisió de Volkswagen, Hans Dieter Pötsch, ha criticat els suposats experiments. "En nom del conjunt del consell de Supervisió em distancio amb total determinació d'aquest tipus de pràctiques". És l'enèsim cas sobre els motors dièsels que afecta al principal fabricant de vehicles europeu, que encara no ha pogut passar pàgina a l'episodi del Dieselgate, la manipulació de motors dièsel perquè durant les proves contaminessin menys que durant l'ús habitual.

El portaveu del Govern, Steffen Seibert, va assegurar que "aquests experiments no tenen cap justificació ètica ni científica" i ha considerat que la seva realització "obliga a reformular preguntes crítiques a tots els responsables". Contundent, Seibert ha fet una crida a reduir les emissions i no a "pretendre demostrar que no són nocives". El ministeri de Transport del govern alemany ha censurat l'estudi perquè ja hi ha suficients dades que demostren que el diòxid de nitrògen és nociu per a la salut.