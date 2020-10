FCC fa caixa a Catalunya desfent-se de les autopistes amb peatge a l'ombra

Nou canvi de mans en la propietat de la principal concessionària d'autopistes amb peatge a l'ombra de Catalunya. La constructora FCC s'ha venut la seva participació majoritària a Cedinsa, l'empresa que explota l'Eix Transversal, l'Eix d'Aro, l'Eix del Llobregat i l'Eix del Ter, al fons francès Vauban Infrastructure.

Cedinsa va néixer com una concessionària d'autopistes amb peatge a l'ombra participada per les constructores FCC, Copisa, Copcisa i Comsa, però després de diversos moviments accionarials, no sense polèmiques i desavinences entre els socis, FCC va aconseguir fa un any la majoria en la companyia. La història de Cedinsa ha tingut les seves polèmiques, com el rescat per part de la Generalitat de l'autovia Vic-Ripoll.

Ara la constructora que controla el magnat Carlos Slim ha venut el seu 51% de Cedinsa a Vauban. En l'operació també s'hi han inclòs altres participacions de FCC en concessions a Catalunya. Així, també ha venut el seu 49% a Ceal, la concessionària del tram 1 de la línia 9 del metro de Barcelona, i el 29% d'Urbicsa, la concessionària de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l'Hospitalet.

La transacció s'ha fet per 409,3 milions d'euros, i FCC obtindrà una plusvàlua (uns guanys) de 160 milions d'euros, segons ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Millora del balanç

La venda, segons ha informat FCC, obeeix a la seva estratègia sobre el negoci de concessions i permetrà a l'empresa millorar la seva estructura financera. L'import que obtindrà pel conjunt de les participacions permetrà a FCC millorar la posició de tresoreria del grup, alhora que desconsolida 717 milions d'euros del seu deute financer.

El tancament de l'acord està subjecte a l'obtenció de les autoritzacions habituals en aquest tipus d'operacions, entre les quals hi ha les administratives i de les autoritats reguladores corresponents.