L'FMI avisa que el creixement global és ara més fràgil i desigual

L'augment de les tensions comercials entre els Estats Units i la Xina, la Unió Europea i altres països del món, de moment, no ha afectat l'expansió global. El Fons Monetari Internacional (FMI) ha anunciat avui que manté les perspectives de creixement per a l'economia global, que continua fort però el veu "més fràgil i desigual".

En la seva actualització de perspectives de l'economia mundial, ha assegurat que el producte interior brut (PIB) global serà d'un 3,9% tant aquest any com el següent. Sense canvis des de la seva projecció de l'abril passat.

Els analistes de l'entitat financera asseguren que una escalada de mesures proteccionistes –iniciades pel govern nord-americà de Donald Trump– són la "principal amenaça" per a l'economia mundial. Però apunten a altres perills com el creixement del preu del petroli i la inestabilitat política en alguns països del món.

"L es perspectives de creixement s'estan tornant més desiguals, enmig d'un augment dels preus del petroli, un augment del rendiment del deute dels Estats Units, una escalada de les tensions comercials i pressions dels mercats sobre les divises d'algunes economies amb fonaments més febles", escriuen en el seu informe.

Una reducció del PIB mundial?

Els Estats Units han iniciat unes mesures proteccionistes que afecten un gran nombre de països, entre els qual la Xina, i aquests han respost amb accions semblants. "El nostre model suggereix que si les amenaces de política comercial es compleixen i causen una disminució de la confiança empresarial, el creixement global es podria arribar a reduir al voltant d'un 0,5% en les nostres projeccions actuals per a l'any 2020", ha explicat Maury Obstfeld, director i conseller econòmic del Fons, avui a Washington en la presentació de la nova actualització.

Obtefeld també ha apuntat que un altre risc que s'ha fet més important des de l''última reunió de l'FMI, de l'abril passat, és la inestabilitat política a Europa. Els països de la UE fan front a desafiaments polítics fonamentals "sobre política migratòria, governança fiscal i normes relatives a l'estat de dret i de l'euro". I també ha assenyalat que els termes del Brexit (la sortida del Regne Unit de la UE) continuen sent incerts malgrat mesos de negociació.

El Fons, de fet, ha reduït la seva previsió de creixement per a l'Eurozona en dos punts per a aquest any –baixa del 2,4% al 2,2%– i un punt per al 2019 (1,9%).