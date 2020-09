L'FMI aconsella supervisar amb "atenció" el sistema bancari espanyol

El Fons Monetari Internacional (FMI) ha llançat un crit d'alerta sobre el sistema financer espanyol. L'organisme avisa que la crisi econòmica actual, i els riscos que se'n poden derivar, "posarà a prova la resistència del sistema bancari", que caldrà supervisar amb atenció. L'FMI arriba a aquesta conclusió en un document publicat aquest dimecres, després de la visita a Espanya per analitzar la situació que travessa el país, per al qual vaticina una caiguda del PIB de fins al 12,8% aquest any amb un creixement del 7,2% el 2021.

Si bé l'organisme internacional reconeix que el sistema bancari afronta aquesta crisi en "més bon estat" que la crisi del 2008, també apunta que l'impacte de la pandèmia sobre els bancs es pot "amplificar" fruit de l'impacte específic i sever que la recessió està tenint sobre Espanya. A més, també recorda que el sistema bancari espanyol té una ràtio de capital (l'índex que determina la resistència en una crisi) inferior a la de la resta de països europeus. En el seu informe, l'FMI també assenyala que l'activitat creditícia s'ha deteriorat amb els mesos i avisa del perill d'un augment del saldo dels actius dubtosos, tant dels bancs com de les empreses. D'aquesta manera, i amb la mirada posada en els pròxims mesos, l'organisme apunta que la capacitat de donar crèdit de les entitats financeres podria veure's restringida, mentre que la seva rendibilitat té perspectives d'empitjorar, cosa que pot generar "problemes de solvència", conclou.

Davant d'aquesta lectura del sistema bancari després de passar per Espanya, i en la mateixa línia del que recomanava el Banc Central Europeu el juliol passat, l'FMI demana a les entitats financeres que apliquin polítiques "prudents" a l'hora de repartir els dividends, és a dir, que s'abstinguin de repartir-ne. D'altra banda, també aconsella a les entitats seguir amb la "racionalització dels costos". Al seu torn, veu amb bons ulls els últims anuncis sobre fusions bancàries a Espanya, és a dir, la fusió entre Caixabank i Bankia, i apunta que poden ajudar a la consolidació al sistema bancari. També llança un missatge als organismes supervisors perquè revisin molt "minuciosament" en aquest sentit tots els plans de cara al futur per evitar riscos.

Continuar amb les ajudes

D'altra banda, el Fons Monetari Internacional avisa que és "crucial" seguir amb les mesures econòmiques i socials aprovades els últims mesos, tot i que matisa que cal que es dirigeixin –a llarg termini– a sectors "en expansió". En aquest sentit, apunta que el Mecanisme de Recuperació i Resiliència europeu significarà un "important estímul" sempre que s'asseguri una "gestió eficient". Per aquest motiu, des de l'organisme insten el govern espanyol a tenir una estructura coordinada que supervisi la gestió i execució dels fons europeus.