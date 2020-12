L’FMI alerta que la zona euro trigarà sis anys a recuperar-se

El Fons Monetari Internacional (FMI) preveu que l’eurozona no recuperi l’activitat productiva prèvia al covid-19 abans del 2026. En un informe que analitza les polítiques econòmiques a la zona euro en el marc de la pandèmia, l’organisme avisa que el “ressorgiment” del covid-19 fa que es necessitin “més polítiques fiscals” i alerta sobre el perill d’una “retirada prematura” dels estímuls. Pel que fa a les projeccions per al quart trimestre de l’any, l’FMI avisa que seran pitjors del que preveien per l’impacte de la nova onada de restriccions per frenar l’expansió del coronavirus.

Amb una previsió de caiguda del 8,3% del producte interior brut (PIB) de la zona euro el 2020, el Fons avisa que les previsions econòmiques segueixen sent “extremadament incertes”. Amb tot, l’estudi deixa clar que una vacunació “ràpida” contra el virus pot accelerar la recuperació. “Qualsevol deteriorament de les previsions necessitarà suport fiscal addicional”, subratlla l’FMI, que aposta per mantenir la suspensió de les regles fiscals a la Unió Europea “fins que la recuperació estigui fermament consolidada”. Pel que fa a la política monetària, l’informe avala l’ampliació del programa de compra massiva de deute del Banc Central Europeu, però avisa que és possible que calguin encara més estímuls. En el sector financer, aposta per mantenir l’alleujament de capitals i les mesures de conservació fins que la recuperació estigui “en marxa”.