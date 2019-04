L'FMI reclama als països que obrin les portes als migrants i que augmentin els impostos als grans patrimonis

El Fons Monetari Internacional (FMI) ha recomanat aquest dimecres a les economies desenvolupades fomentar la migració, incrementar els impostos a les herències i els grans patrimonis com a mesures per fer front a la propera crisi, de manera que es pugui aconseguir un creixement econòmic més equitatiu. Segons l'organisme, durant l'última dècada després de la crisi econòmica, "s'ha posat poc èmfasi en les reformes per promoure el creixement inclusiu a llarg termini".

En el seu informe 'Monitor Fiscal', l'entitat presidida per Christine Lagarde ha explicat que és "clau" que els països "tornin a prioritzar" l'estalvi de costos, eliminar "despeses malgastadores" i frenar la corrupció. En aquest sentit, l'FMI ha assegurat que si s'eliminen els subsidis i ajudes a combustibles fòssils es podria elevar la recaptació en prop del 3% del PIB en "alguns països", alhora que una "millor gestió" dels actius del sector públic podria incrementar de manera anual els ingressos potencials en un 3% del PIB.

Els tècnics de l'FMI també han afirmat que els canvis demogràfics, els avenços tecnològics i la integració internacional han provocat que la fiscalitat sigui "insostenible o obsoleta". Per aquest motiu, han receptat algunes polítiques per actualitzar les polítiques fiscals. En concret, la institució ha calculat que el 2015 les despeses en pensions i salut associades a l'edat van representar el 17% del PIB en economies avançades i el 7% del PIB dels mercats emergents. No obstant, segons l'organisme, el 2050 arribaran al 23% i el 14% del PIB, respectivament, de manera que "són necessàries reformes en molts països".

"La migració pot ajudar a alleujar les pressions fiscals en les economies envellides", ha postil·lat l'FMI, després d'indicar que una "ràpida integració" dels migrants en el mercat de treball ajudaria a "maximitzar" aquests beneficis. A més, l'organisme ha defensat que implementar uns impostos més alts per a aquells que cobrin més genera uns "guanys redistributius".

Així mateix, també ha assegurat que "s'hauria de considerar" aprovar impostos a la riquesa atès que en la "majoria" de països de l'OCDE el patrimoni té a distribuir-se de forma menys equitativa que els salaris. Referent a això, per a l'FMI, la "majoria dels països" té espai fiscal suficient per incrementar els ingressos que obté mitjançant l'augment d'impostos sobre les herències, la terra o els immobles.

Mesures en campanya electoral

A Espanya, el Partit Popular ha proposat com a part del seu programa electoral per als pròxims comicis generals el tipus màxim de l'IRPF al 40%, així com suprimir l'impost de successions i donacions i l'impost sobre el patrimoni. Per la seva banda, Ciutadans ha proposat rebaixar l'IRPF fins al 44%, i també defensa eliminar el gravamen sobre les herències.

L'organisme internacional radicat a Washington ha alertat sobre els nous impostos dirigits a gravar les activitats digitals de certes multinacionals plantejats per països com Espanya, França o el Regne Unit. "Les mesures no coordinades i per a companyies o activitats específiques podrien provocar distorsions significatives com doble imposició de les activitats digitals transfrontereres", ha afirmat. En el seu lloc, l'FMI ha recomanat als països prendre una via "multilateral" i de "cooperació" per gravar els beneficis generats per aquestes multinacionals.