Facebook començarà a pagar impostos a Espanya pels ingressos de publicitat

Facebook ha decidit crear una estructura de vendes local als països on té oficines -per exemple, Espanya- amb la quan començarà a pagar els impostos als països on factura en lloc de tributar tots els ingressos per publicitat a través de la seu internacional de Dublín (on la taxa de societats és més baixa), segons va anunciar ahir el director financer del grup, Dave Wehner, a través d'un comunicat.

D'aquesta manera, els ingressos per publicitat tributaran als 25 països d'arreu del món on la xarxa social té oficines, entre els quals hi ha Espanya, França, Alemanya i Itàlia. Facebook ha pres aquesta mesura després que, juntament amb altres grans tecnològiques, hagi sigut acusada en diverses ocasions d'evasió fiscal a través d'esquemes tributaris.

"Creiem que una estructura de vendes local proporcionarà més transparència als governs i els responsables polítics de tot el món, que han demanat més visibilitat sobre els ingressos associats a les vendes als seus països", ha apuntat Wehner.

Un canvi per al 2019

Segons Facebook, aquesta decisió requerirà "importants recursos" ja que caldrà implementar un nou sistema de facturació com més aviat millor per garantir que la transició no suposi un problema per a l'estructura de la xarxa social. Està previst que el canvi es posi en marxa durant l'any vinent i que es completi durant la primera meitat del 2019.

Així doncs, la plataforma fundada per Mark Zuckerberg ha destacat que la seu de Facebook als Estats Units continuarà sent a Menlo Park (Califòrnia), mentre que la seu internacional del grup es mantindrà a Irlanda, on encara gaudirà d'avantatges fiscals.