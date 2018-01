Facebook prioritzarà els continguts socials davant dels empresarials

La xarxa social Facebook ha anunciat avui que al mur dels seus usuaris donarà prioritat als continguts publicats per familiars o amics davant de les publicacions que portin la signatura d'empreses o mitjans de comunicació.

El fundador i conseller delegat de Facebook, Mark Zuckerberg, ha revelat aquests canvis en el funcionament de la seva plataforma, que estan orientats a millorar i a fer més valuoses les experiències dels seus usuaris en aquesta xarxa.

"Recentment hem rebut comentaris de la nostra comunitat sobre el fet que el contingut públic (publicacions de negocis, marques i mitjans) està desplaçant els moments personals que ens porten a connectar més amb els altres", va dir en una publicació al seu perfil oficial de Facebook. Zuckerberg va admetre que els vídeos i altres continguts corporatius a Facebook han crescut molt els últims dos anys, de manera que hi ha més publicacions d'aquest tipus que personals d'amics i familiars.

El màxim responsable del gegant tecnològic va sostenir que hi ha evidències acadèmiques que apunten que aquest desequilibri no és una cosa positiva. "Les investigacions mostren que fer servir les xarxes socials per connectar amb gent que ens importa pot ser bo per al nostre benestar. Ens podem sentir més connectats i menys sols i això té una correlació amb els índexs de felicitat i salut a llarg termini", va assegurar .

"D'altra banda, llegir articles o veure vídeos de manera passiva, fins i tot si són d'entreteniment o informatius, potser no és tan bo", va afegir. Zuckerberg va dir que Facebook ha fet canvis en aquesta direcció des de fa l'any passat i ha avançat que els usuaris de la xarxa començaran a veure pròximament més publicacions en el seu mur d'amics, familiars i coneguts.

Segons les últimes dades oficials conegudes, corresponents al setembre del 2017, els usuaris actius diaris de mitjana a Facebook es van situar en 1.370 milions de persones. De la mateixa manera, els seus usuaris actius mensuals, a data del passat 30 de setembre, van arribar als 2.070 milions de persones.