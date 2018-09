La Fed apuja els tipus d'interès per tercer cop en sis mesos

La Reserva Federal dels Estats Units (Fed) ha anunciat aquest dimecres una pujada del 0,25% en el tipus d'interès al país nord-americà. Així, els tipus se situen ara en una forquilla del 2 i el 2,25%. Es tracta de la tercera pujada que aprova l'organisme des que va començar l'any i la vuitena des del 2015.

D'aquesta manera, el preu del diner recupera els nivells que exhibia l'any 2008, just abans que esclatés la crisi. La institució presidida per Jerome Powell, que fins ara definia les pujades dels tipus d'interès com a "acomodatícies", ha abandonat aquest discurs després de l'últim anunci.

La decisió coincideix amb una etapa en què l'economia estatunidenca ha experimentat un repunt econòmic. Des que ha arrencat l'any, el PIB ha registrat variacions interanuals positives: durant el primer trimestre, el creixement va ser del 2,2%, mentre que durant el segon trimestreva ser del 4,2%.

La política monetària de la Reserva Federal contrasta amb la que segueix el Banc Central Europeu, el qual manté els tipus d'interès al 0% des del 2016. No obstant això, la institució liderada per Mario Draghi va anunciar el juny passat que posarà fi a la compra de deute.