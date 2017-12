La Fed apuja tipus per tercer cop aquest any

La Reserva Federal dels Estats Units (Fed) ha decidit aquest dimecres apujar els tipus d'interès en un quart de punt percentual, fins a un rang d'entre l'1,25% i l'1,50%, confirmant els pronòstics dels mercats.

Durant de la seva reunió, la Fed ha arribat a la conclusió que el mercat laboral nord-americà continua millorant i que el creixement de l'activitat augmenta a un ritme "sòlid", mentre la taxa d'inflació interanual es manté per sota del 2%.

"El Comitè segueix considerant que amb ajustos graduals de la seva posició monetària l'activitat econòmica s'expandirà a un ritme moderat i les condicions del mercat laboral seguiran fortes", va explicar l'entitat.

La decisió d'apujar el preu del diner ha estat adoptada per una majoria de set vots, inclosos el de Janet Yellen i de qui serà el seu successor al capdavant de la Fed a partir del proper mes, Jerome Powell, davant dos posicionaments contraris.

Yellen compareixerà demà dijous per últim cop per explicar la decisió del banc central, així com les projeccions macroeconòmiques de la institució. L'encara presidenta ha ocupat el càrrec des de l'any 2014.

Millora de previsions

D'altra banda, la Fed ha anunciat tres noves pujades de tipus de cara al 2018. L'entitat apunta que el preu del diner tancarà el 2018 en un rang d'entre l'1,9% i el 2,4%.

Pel que fa a l'evolució macroeconòmica, la Fed ha millorat el seu pronòstic de creixement per al 2018 fins al 2,5%, davant el 2,1% anterior.