Ferrer planteja una retallada en la retribució dels seus comercials

El complicat context que viuen les grans farmacèutiques catalanes en general i Ferrer en particular tindrà una nova conseqüència en les pròximes setmanes. Segons ha sabut l’ARA, l’empresa que dirigeix Mario Rovirosa estudia fórmules per rebaixar les retribucions del seu equip comercial. L’empresa ho posarà sobre la taula en els pròxims dies per retallar costos davant les dificultats que travessa.

Fonts de la companyia han explicat a aquest diari que la notificació formal als treballadors encara no s’ha produït perquè els comercials de Ferrer al conjunt d’Espanya no tenen una representació formal. Aquest col·lectiu està ultimant l’equip que els ha de representar davant l’empresa amb delegats sindicals de diferents comunitats autònomes. Malgrat això, ja coneix les intencions de Ferrer: una retallada en la seva retribució que afectarà, segons les fonts consultades, la part variable del seu salari.

Els comercials són figures clau en el procés de venda de les farmacèutiques a empreses, metges i hospitals. Habitualment, el seu salari variable suposa una part important dels seus ingressos totals.

Consultada per l’ARA, l’empresa catalana, propietat en un 95% de Sergi Ferrer-Salat, va explicar que no es pot parlar de “retallada”, però va confirmar que està “en procés de negociació” d’aquesta mesura: “Ferrer, com qualsevol empresa que es pren seriosament els reptes del sector i de l’entorn empresarial global, està preparant l’empresa per afrontar aquests reptes”.

A preguntes d’aquest diari, la companyia va explicar que “es tracta d’un tema confidencial sobre el qual, per restriccions legals”, no pot parlar. A més, recordava que no s’ha detallat als treballadors afectats el canvi que vol introduir.

Temps de canvi

Ferrer acumula diferents canvis en els últims 12 mesos. El 2018 va canviar de conseller delegat, i va deixar enrere l’etapa de Jordi Ramentol. El seu adeu va anar seguit d’una renovació en profunditat de la cúpula directiva de l’empresa. A principis d’aquest any va vendre’s la divisió de genèrics per confirmar el seu reorientament estratègic i, malgrat el rècord de vendes del 2018, la banca manté opinions discrepants sobre la seva salut.