Festa per celebrar una dècada dramàtica

El pròxim 15 de setembre farà una dècada de la caiguda de Lehman Brothers, la institució de Wall Street amb 158 anys d’història que quan es va enfonsar va dur el capitalisme a un pas del col·lapse total: una crisi tan greu com la del 1929, però amb un impacte molt més devastador per la interconnexió global del sistema financer i les moltes interdependències que durant anys de desregulació i falta de control s’havien creat entre els bancs, que s’intercanviaven tota mena de productes financers, molts d’un risc insensat.

Deu anys després, les conseqüències del terratrèmol encara couen arreu, tant en el terreny econòmic -a través de les polítiques d’austeritat imposades per Berlín, Brussel·les i Londres, així com de les mesures excepcionals de sosteniment artificial dels fluxos de capital que mantenen els tipus d’interès en mínims històrics- com en el polític -en són mostres el discurs contra la immigració al vell continent, el Brexit, com a especificitat britànica de la crisi de credibilitat de la Unió Europea, o fenòmens populistes de tota mena, l’exponent més alarmant dels quals és l’arribada de Donald Trump a la presidència dels Estats Units.

Una dècada dramàtica i també prodigiosa. Una dècada des del final de la festa del crèdit barat i sense garanties, des del principi del final de la gran bombolla, tot i que alguns economistes ja adverteixen d’un retorn als mals hàbits. En qualsevol cas, per celebrar la data res millor que muntar una festa commemorativa.

El club dels ‘entrepreneurs’

És el que han decidit dos centenars llargs d’extreballadors londinencs de Lehman Brothers -n’hi havia 5.000 a la seu de Bank Street, una cinquena part de la plantilla global- que el 15 de setembre es reuniran entre copes i canapès per celebrar l’aniversari, segons ha publicat aquesta setmana una de les webs d’informació econòmica més influent de la City: Financial News.

Convocats a través d’un correu electrònic per un equip organitzador la identitat dels membres del qual no s’ha revelat, el text s’adreçava als “Lehman brothers & sisters”. I hi deia: “És difícil creure que hagin passat deu anys des de l’últim dels nostres dies de Lehman… Una de les millors coses de Lehman Brothers va ser la gent. Quina manera millor de celebrar el desè aniversari que tornar a reunir els antics analistes?”

En un principi, la trobada havia de tenir lloc en un dels clubs més distingits de la capital britànica: The Conduit, al cèntric barri de Mayfair.

Tal com el defineixen els seus impulsors, The Conduit és una mena de “llar per a una comunitat diversa de gent apassionada pels canvis socials”. El club -2.100 euros de quota anual- es vanta d’aplegar “ entrepreneurs, inversors, creatius, líders empresarials i responsables polítics [...], membres, tots ells, que comparteixen la convicció que els problemes més importants del món es poden considerar oportunitats per a solucions empresarials”.

Però finalment la convocatòria de la festa ha sigut traslladada a un indret que encara no s’ha revelat. I és que la simple idea de celebrar la caiguda de Lehman Brothers ha sigut rebuda amb un cert grau d’indignació -políticament oportunista en alguns casos- des de certs sectors de la societat britànica.

El ministre del Tresor a l’ombra, l’economista d’inspiració marxista John McDonnell, home de confiança del cap del Partit Laborista, Jeremy Corbyn, ha qualificat la iniciativa de reprovable. “[La idea de la festa] és absolutament malaltissa després d’una dècada en què la gent ha patit l’austeritat. És particularment vergonyós en el context dels milers de persones que van perdre els seus llocs de treball i les seves llars per pagar el rescat dels banquers que van causar el xoc econòmic, així com en un context en què els bombers, els agents de la policia i altres funcionaris públics s’han enfrontat a anys de contenció salarial. La gent estarà molt disgustada per aquesta reunió inacceptable”.

Molt més benèvol, i potser encertat, ha sigut Alistair Darling, el ministre d’Economia britànic l’any 2008, que va haver de prendre una seguit d’iniciatives que mai s’havien vist en la història del país: la intervenció total o parcial en institucions com Halifax o el Royal Bank of Scotland, exposats a pèrdues sense precedents arran del nivell d’actius tòxics que havien anat acumulant en els seus balanços. “Seria ridícul -ha dit Darling- dir que no poden reunir-se. De tots els problemes amb què avui ens enfrontem, que un grup de gent prengui una copa de vi és el menys important de tots.”

De fet, com assenyalava dimecres l’analista Stefan Stern al diari The Guardian, “es corre el risc que la notícia de la festa sigui un element de distracció que faci oblidar qüestions estructurals no resoltes” i que el 2008 semblava que s’havien de solucionar. “No van ser els empleats londinencs de Lehman Brothers els que van enfonsar el banc... Ens podem relaxar? És massa aviat per respirar i per fer una festa? En realitat, l’essència bàsica dels mercats financers no ha canviat.” El 2008, l’aleshores primer ministre britànic, Gordon Brown, demanava la “reforma del capitalisme”. Deu anys després es parla d’una festeta.

Desfilada dels empleats amb les seves pertinences

El dilluns 15 de setembre del 2008, a Bank Street, al districte financer de Canary Wharf (Londres), es va registrar una de les imatges icòniques de la crisi financera. Els empleats de Lehman Brothers havien sigut testimonis durant el cap de setmana dels intents desesperats de la direcció de Nova York per salvar el banc del col·lapse, però el fracàs de les converses per assistir financerament l’entitat va desfermar el drama.

A poc a poc, els 5.000 empleats de la capital britànica -i també els milers més de Manhattan- sortien de les instal·lacions carregant les seves pertinences personals en caixes de cartró. Cares de desconcert i de sorpresa. El gegant tenia els peus de fang. El castell de cartes s’esfondrava. Bank Street esdevenia Bankruptcy (‘fallida’) Street.

En altres èpoques no gens llunyanes a aquell 15 de setembre de fa deu anys, els directius mitjans i els més alts càrrecs de Lehman i de totes les firmes de la City abandonaven les seves oficines carregats amb els bons, primes de desenes de milers, centenars o fins i tot milions de lliures, que s’afegien a salaris molt per sobre del sou mitjà (29.000 euros llavors; ara 31.000) d’una caríssima ciutat com és Londres.

El dimarts 16 de setembre l’ensurt el protagonitzava Halifax Bank of Scotland (72.000 treballadors). Lloyds TBS, un banc amb una manera d’operar més tradicional, dels vells temps, que no havia corregut tants riscos, va haver de sortir-li al rescat, que va ser oficialitzat dimecres. Aquesta operació de rescat va ser afavorida pel govern a través de la compra d’accions de l’entitat de nova creació. Tot plegat, el començament de la dècada dramàtica i prodigiosa.