Ficosa invertirà 500 milions d'euros fins al 2023

Ficosa ha iniciat un pla d'inversions en noves tecnologies a través del qual invertirà 500 milions d'euros entre el 2019 i 2023, davant dels més de 90 milions que va destinar el 2017 en aquest camp, segons ha informat l'empresa.

Els gairebé 100 milions que va invertir la companyia l'any passat, un 50% més que en comparació amb l'any 2016, van ser finançats principalment per la generació anual de fons procedents de les operacions de l'empresa, segons ha informat en un comunicat.

El 2017, Ficosa va registrar un resultat brut d'explotació (Ebitda) de 104 milions d'euros, xifra superior a la que va comptabilitzar l'any passat, però que es va veure afectada per un "rellevant" increment de les despeses i inversions en R+D en noves tecnologies. L'aposta per capitalitzar les innovacions i els últims avanços del sector va portar la companyia a incrementar els seus recursos destinats en R+D, que el 2017 es van situar al voltant d'un 8% de les vendes.

A més, també van incidir en els comptes anuals del 2017 de Ficosa, segons ha explicat la mateixa empresa, l'augment dels costos de personal, principalment d'enginyeria, les despeses associades a les activitats per impulsar el pla de sinergies amb Panasonic, així com l'impacte negatiu de l'increment del preu de les matèries primeres.

Ficosa va contractar 1.170 enginyers arreu del món el curs anterior, dels quals més de 700 treballen al Centre Tecnològic de Viladecavalls (Barcelona). En total, va donar feina a 10.500 persones el 2017.

Per la seva banda, la facturació de l'entitat es va situar en 1.208 milions d'euros, la qual cosa es tradueix en un augment del 3,3% respecte el 2016, quan va reportar unes vendes d'1.169 milions d'euros.

"Els nous productes tecnològics destinats a una conducció més assistida, el vehicle autònom, el cotxe connectat i l'e-mobilitat s'han convertit en els pilars del creixement del grup. Durant aquests anys, hem destinat un important pla d'inversions a les noves tecnologies per impulsar el lideratge de Ficosa en la transformació de l'automòbil a les àrees clau de visió, seguretat, eficiència i comunicació", ha explicat el conseller delegat del grup, Javier Pujol.

Pujol ha subratllat que la previsió de la companyia és que les vendes d'aquests nous sistemes tecnològics passin dels 100 milions d'euros el 2017 a uns 800 milions per al període 2023/2024.

Ficosa va incrementar la seva cartera de comandes en uns 1.500 milions d'euros durant el 2017. Les vendes de noves tecnologies es van incrementar un 9% i espera que en els propers cinc anys la facturació d'aquests productes es multipliqui per vuit. L'any passat Ficosa va tancar contractes en els segments d'assistents de conducció i d'e-mobilitat per un valor superior als 500 milions d'euros.