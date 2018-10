Ficosa vol facturar un 65% més en sis anys

El sector de l’automòbil viu una autèntica revolució des de la innovació, i Ficosa vol ser un agent més d’aquesta transició. El proveïdor de components per a vehicles va anunciar ahir que preveu facturar uns 2.000 milions d’euros de cara al 2024, un 65% més que els ingressos de l’exercici de l’any passat (1.208 milions d’euros).

És per això que l’empresa ha inaugurat aquest mes d’octubre el seu nou hub dedicat a l’ e-mobility (mobilitat elèctrica), un espai ubicat a Viladecavalls (Vallès Occidental), amb l’objectiu de dissenyar i posar a prova diversos components, com podrien ser bateries elèctriques, abans de llançar-los al mercat. Ficosa ha invertit més de 10 milions d’euros en aquest centre, que ocupa 1.200 metres quadrats i donarà feina a 120 enginyers.

A més, la companyia preveu incorporar 100 nous professionals a les instal·lacions de cara al 2019 i ampliar la superfície en 750 metres quadrats més. Tot i que Ficosa no va detallar l’impacte econòmic que tindrà aquest nou centre, la marca va assegurar que ja té diversos clients “importants” que adquireixen els productes desenvolupats al hub. Un d’ells és Volkswagen, mentre que l’empresa està tancant acords “amb dues empreses alemanyes de vehicles de luxe”, segons va explicar Xavier Pujol, conseller delegat de Ficosa. La construcció del nou espai s’inclou dins el pla d’inversions en noves tecnologies que va anunciar el grup al setembre, quan es va comprometre a invertir 500 milions d’euros fins al 2023.

Transició cap a un nou negoci

El projecte s’afegeix així als hubs de connectivitat i seguretat, situats també a l’espai de Viladecavalls. “La nostra voluntat és centralitzar la innovació i descentralitzar el desenvolupament”, va comentar Enric Vilamajó, director general de tecnologia de Ficosa. Segons dades del mateix grup, Ficosa destina un 8% de les seves vendes anuals a R+D, “un dels percentatges més elevats dins el sector de l’automoció”, va puntualitzar Pujol. El nou centre, a més, “és el primer projecte on es veurà l’aliança entre Panasonic i Ficosa”, va assegurar el director general. El març de l’any passat la multinacional japonesa va elevar la seva participació dins la catalana al 69%, i va reforçar així la seva posició com a soci majoritari de Ficosa.

Tot i l’aposta per les noves tecnologies, el grup català segueix depenent de la fabricació de retrovisors per a automòbils, el seu negoci tradicional. Pujol va explicar que aquesta línia “encara alimenta entre el 85% i el 90% de les vendes”, un percentatge que anirà disminuint de cara al futur. Per al 2024, està previst que la facturació dels productes tecnològics amb alt valor afegit representi “el 40% del total” de l’empresa, va apuntar Pujol.

Malgrat tot, la venda de retrovisors tradicionals segueix creixent a un ritme que se situa entre el 2% i el 3% interanual. Segons Ficosa, l’empresa produeix 25,6 milions de retrovisors cada any.

El dièsel i la Xina forcen el canvi

Durant la presentació del nou hub dedicat a l’ e-mobility, Pujol va reconèixer que aquest espai “hauria d’haver arribat fa temps”. “El mercat no va preveure la rapidesa de la transformació”, va afegir.

Segons el director general de la companyia, el Dieselgate i l’aposta de la Xina per liderar la producció de vehicles més sostenibles han estat claus. “La Xina representa el 35% de la producció mundial de cotxes -va dir Pujol- i els productors ens hem d’adaptar al canvi”.