Finnair cancel·la 2 vols a Barcelona per la vaga de tripulants de cabina

L'aerolínia Finnair ha cancel·lat aquest dissabte dos dels sis vols previstos a l'aeroport de Barcelona-el Prat a causa de la vaga que han iniciat els tripulants de cabina de la base barcelonina per exigir millores laborals i salarials.

El sindicat USOC ha convocat sis dies de vaga al Prat -els dies 18, 19, 25 i 26 d'agost i 1 i 2 de setembre- per reclamar millores econòmiques per a aquest col·lectiu, format per uns cinquanta treballadors, i que se'ls apliqui la categoria professional de tripulants de cabina, atès que actualment apareixen en nòmina com a auxiliars administratius.

Els empleats duen a terme aquest dissabte la primera de les aturades previstes, després de no haver arribat a un acord amb l'empresa contractista, Atlas-Adecco Subcontractació, malgrat la mediació del departament de Treball de la Generalitat.

Un piquet de treballadors ha acudit a la Terminal 1 de l'aeroport de Barcelona per informar els passatgers de les seves reivindicacions i fer visible la seva protesta.

Atlas, l'empresa que té adjudicat el servei de tripulants de cabina de Finnair a Barcelona, ha lamentat que la representació dels treballadors no hagi tingut en consideració en tot el procés de mediació "les excepcionals millores" que s'han ofert per part de l'empresa, que impliquen un augment salarial "de fins un 16%".

USOC, no obstant això, considera insuficient la proposta de la companyia i continua denunciant que se'ls aplica un conveni que no contempla ni la seva categoria professional ni les seves especialitzacions. La plantilla seguirà diumenge amb la vaga, tot i que les dues parts estan convocades a una nova reunió de mediació dimarts que ve, 21 d'agost.