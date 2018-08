Finnair convoca una vaga de tripulants a Barcelona el cap de setmana

Encara amb la ressaca de les aturades de Vueling i Ryanair, els conflictes a l’aeroport del Prat continuen. Aquesta vegada són els tripulants de cabina de la companyia aèria finlandesa Finnair els qui han convocat la vaga, de moment, per a aquest dissabte i diumenge. Malgrat que divendres la conselleria de Treball va reunir d’urgència la representació sindical de l’aerolínia i l’empresa contractista, Atlas-Adecco Outsourcing, l’acord no va arribar. L’augment salarial del 12% proposat per l’entitat no va convèncer els treballadors, que amenacen de mantenir les aturades per als següents dos caps de setmana si la mediació del pròxim dimarts no avança.

Conflicte a Madrid i a Irlanda

Mentre Barcelona viu aquest nou conflicte, l’aeroport de Barajas a Madrid també s’enfronta a noves aturades. En aquest cas, dels vigilants de seguretat d’Alternativa Sindical, que representa el 20% dels treballadors del sector. La secció sindical exigeix que es compleixin els plusos establerts al conveni i que s’han vulnerat reiteradament des que l’empresa Ilunion va assumir el control. La vaga està prevista entre el 24 d’agost i el 3 de setembre.

A Irlanda les negociacions continuen entre Ryanair i els seus pilots, que ahir van afrontar la quarta trobada amb més optimisme. Divendres el sindicat de pilots va asseverar que, gràcies als “avenços significatius” entre l’empresa i els treballadors, l’acord podria ser a prop. Però la situació és més complexa a Espanya: el sindicat de tripulants Sitcpla i l’organització sindical USO han decidit interposar una demanda conjunta contra Ryanair davant l’Audiència Nacional. El motiu de la demanda són els “abusos” a què, afirmen, l’aerolínia va sotmetre els treballadors durant les aturades del 25 i 26 de juliol. L’acusen de “no complir” amb els serveis mínims.