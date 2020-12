La pandèmia redueix un 62% la facturació de la Fira

Fira de Barcelona tancarà el 2020 amb una facturació d'uns 82 milions d'euros, una xifra que és aproximadament un terç del que va facturar l'any passat, quan va tancar l'any amb un volum de negoci de 220 milions d'euros, segons ha explicat aquest divendres el director general de l'entitat, Constantí Serrallonga. Per al 2021, la Fira preveu reiniciar l'activitat presencial a partir de la primavera i ha pressupostat uns ingressos de 125 milions.

Malgrat l'impacte de la pandèmia en l'activitat firal des que es va suspendre el Mobile World Congress (MWC) el febrer de l'any passat, la institució espera tancar l'exercici amb un benefici d'explotació (ebitda) positiu d'uns 100.000 euros. Per assolir aquesta xifra la Fira ha aconseguit reduir despeses, per exemple amb l'aplicació d'expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), però també estalviant-se una part del cànon que paga anualment a Fira 2000, la societat que explota el recinte de Gran Via.

Segons ha concretat Serrallonga, d'aquest cànon s'han pagat 1,4 milions d'euros, però s'ha aconseguit un acord per no pagar 6,6 milions d'euros. Uns diners, però, que Fira 2000 podria recuperar en anys pròxims quan la situació econòmica remunti. A més, la Fira ja havia tancat la facturació per alguns serveis a expositors durant el primer trimestre, aspecte que ha permès en gran part assolir els més de 80 milions de facturació.

A més, la Fira ha aconseguit que les dues administracions que en formen part, l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, hagin multiplicat per quatre la seva aportació de suport a esdeveniments concrets. Cada administració ha aportat cinc milions d'euros. En total, 10 milions enfront dels 2,5 milions de l'any passat.

Constantí Serrallonga ha indicat també que la pandèmia i el seu impacte en la Fira no han afectat els plans per a l'ampliació del recinte de Gran Via amb un nou pavelló que ha de permetre passar dels 240.000 metres quadrats de superfície d'exposició actuals als 300.000 metres quadrats el 2024.

Serrallonga ha donat aquestes explicacions després de la reunió del consell general de la Fira, acompanyat de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, i el president de la Fira de Barcelona, Pau Relat. Qui no hi ha assistit, en contra de la tradició, ha sigut el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell.

Reactivació a la primavera

L'alcaldessa de Barcelona i el conseller d'Empresa han coincidit en destacar el paper tractor que ha de tenir la Fira en la recuperació de l'economia després de la crisi provocada pel covid-19. "És una infraestructura bàsica i estratègica", ha assegurat Colau, que s'ha compromès a seguir treballant en aquesta institució en col·laboració amb el sector privat. "La Fira ha de ser la palanca de la recuperació", ha indicat l'alcaldessa, que ha explicat que, malgrat les moltes incerteses, l'any 2021 "ha de ser millor" que el 2020.

Tremosa, per la seva banda, ha lloat el nivell d'acord de les institucions al voltant de la Fira i ha destacat que des del 2010 l'entitat ha viscut "una dècada prodigiosa i ha sigut una història d'èxit" i ha expressat el seu desig que l'organisme "sigui tractor de l'economia la pròxima dècada". Per la seva banda, el president de la institució, Pau Relat, ha agraït l'esforç de les administracions i dels treballadors per tirar endavant la Fira malgrat la pandèmia i ha assegurat que l'entitat ja treballa per preparar el futur. A més, ha destacat com un èxit que el MWC hagi allargat "almenys fins al 2024" la seva celebració a Barcelona.

Dins d'aquests treballs de cara al futur, Constantí Serrallonga ha avançat els plans de recuperació. La primavera és el moment clau per tornar als salons presencials massius, amb la celebració del Saló de l'Ensenyament a l'abril, després de Setmana Santa, el Saló de l'Automòbil (Automobile) i Alimentària al maig i ja després els dos grans salons tecnològics: l'ISE i el MWC.

Serrallonga ha explicat que han fet una projecció d'esdeveniments lògica amb el procés de desescalada i per a la qual treballaran, amb una certa consolidació a finals de juny, i una certa concentració de l'activitat a la tardor, amb salons com l'Smart City Expo World Congress, el Barcelona Building Construmat i el Piscina & Wellness, així com Expoquimia, la Barcelona Bridal Fashion Week, el Saló Nàutic, Caravaning, BizBarcelona, el Saló de l'Ocupació i B-Travel.