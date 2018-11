La Fiscalia rebaixa a tres anys la petició de presó per a Serra i Todó pels sous de CatalunyaCaixa

La Fiscalia ha rebaixat de quatre a tres anys la petició de presó per a l'expresident de Caixa Catalunya, Narcís Serra i per a qui era el seu director general, Adolf Todó. Els dos dirigents estan acusats d'haver-se apujat el sou de forma "desproporcionada" quan dirigien l'entitat l'any 2010, en un moment en què l'empresa es trobava en una "situació real d'insolvència", segons apuntava el fiscal Fernando Maldonado.

A més de la petició de tres anys de presó, el fiscal ha demanat en el seu escrit de conclusions definitives imposar a Serra i Todó una multa de 67.500 euros. Pel que fa a la resta de 39 membres de l'excúpula del banc, Maldonado els considera autors del delicte per cooperació necessària.

En les seves conclusions definitives, el fiscal xifra el perjudici econòmic de l'acord del consell d'administració d'elevar el sou a Todó a un total de 439.000 euros.

Narcís Serra, Adolf Todó i 15 exconsellers més de l'entitat s'enfrontaven a l'inici del judici a una petició de quatre anys de presó per part de la Fiscalia per dos presumptes delictes d'administració deslleial per una "irresponsable política de retribucions".

Serra va defensar la pujada de sous

El litigi contra l'alta cúpula de CatalunyaCaixa va començar el passat mes d'octubre. Des de llavors, Narcís Serra s'ha mantingut ferm en la seva defensa. Abans d'entrar a l'Audiència Nacional, l'expresident de l'entitat va dir que no se'n penedia de la seva decisió perquè "és el que havia de fer".

Durant el judici, Serra va justificar que la pujada de les retribucions eren "relativament prudents" tenint en compte la mitjana del sector. A més, va recordar que la decisió comptava amb l'aval del banc d'Espanya.